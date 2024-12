Diretora do Grêmio valoriza postura de atletas ao deixarem o campo após caso de injúria racial

Momento em que Candela Díaz (camisa 15) faz um gesto em alusão a um macaco para o gandula da partida. Reprodução/SporTV

O Grêmio ainda convive com a repercussão dos episódios ocorridos na partida contra o River Plate, na sexta-feira (20), pela Ladies Cup. O jogo foi encerrado após uma confusão generalizada e atos de injúria racial cometidos por algumas jogadoras do time argentino contra um gandula. Atletas das Gurias Gremistas também relataram ter recebido ofensas.

A delegação do time gaúcho segue em São Paulo, já que terá a decisão do título, neste domingo (22), diante do Bahia, no mesmo estádio do Canindé. Diante disso, o clube trabalha para acolher e tentar minimizar os impactos psicológicos nas atletas.

Em entrevista a Zero Hora, Marianita Nascimento, diretora do departamento de futebol feminino do clube, apontou que o grupo ficou abalado e que isso poderá ter consequências na decisão. Ao mesmo tempo, a dirigente fez questão de ressaltar que, independentemente do resultado, a postura das atletas e da comissão durante os atos é visto com orgulho.

Durante a confusão, foi possível acompanhar na transmissão do canal SporTV que as jogadoras do Grêmio saíram em defesa do gandula, que também estava sendo alvo de violência física por parte de atletas do River Plate. O time gremista deixou o campo por conta dos atos de injuria racial.

— Estamos tentando construir um ambiente bem positivo, de fala, de conforto. A gente sabe que a equipe se abalou toda, sem exceção. É muito sério o que ocorreu e não tem como a gente fazer de conta que não aconteceu. Sabemos do compromisso e eu tenho absoluta certeza que essas meninas vão dar o melhor delas. Independentemente se a gente vai ganhar ou perder, acho que só o ato e as atitudes que foram tomadas pelas atletas, pela comissão e pelas pessoas que estavam lá (no Canindé), estamos de parabéns. Isso nos honra — disse a dirigente.

Marianita ainda afirmou que o clube tomou todas as medidas cabíveis em relação aos fatos e está acompanhando os desdobramentos na esfera jurídica.

Logo após o encerramento da partida, o Grêmio também registrou boletim de ocorrência. Uma atleta foi ouvida na condição de vítima e foi acompanhada pelo preparador Thales de Oliveira e pela coordenadora Patrícia Gusmão.

Outra atleta do elenco gremista precisou de atendimento médico após um mal-estar no vestiário. Ela foi uma das jogadoras que auxiliou o gandula envolvido no caso a deixar o campo e também relatou que sofreu injúria racial.

— O Grêmio tomou todas as atitudes cabíveis. É importante que as pessoas saibam que nós somos contra qualquer ação de preconceito, seja qual for. É uma coisa que tem que ser combatida. A gente teve ali atitudes que me deixaram bastante emocionadas. Das gurias, da comissão, tentando tirar aquele rapaz que ficou exposto. E as meninas também foram ofendidas. Elas estavam tentando proteger o processo todo e o fato até de ter saído do campo foi uma atitude digna de mostrar que nós não concordamos com isso. Se nós tivéssemos que perder pontuação ali, não teria problema nenhum. A gente estaria pela causa — garantiu Marianita.

Nota de repúdio do Grêmio

Viemos a público manifestar a nossa indignação com os fatos ocorridos durante o jogo contra o River Plate pela última rodada da fase de classificação da Brasil Ladies Cup, na noite desta sexta-feira no estádio Canindé, em São Paulo.

Na parte final do primeiro tempo, logo após empatar a partida, as nossas atletas se revoltaram ao presenciar jogadoras do River fazendo gestos racistas para um gandula.

Ao defender o gandula as Gurias Gremistas também foram vítimas de palavras e gestos racistas. Na confusão a partida foi interrompida e seis jogadoras do River acabaram expulsas, dando fim ao jogo.

Lamentamos profundamente o episódio e nos solidarizamos com o gandula e as atletas que foram agredidas de maneira inadmissível e intolerável.

Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia responsável e faremos todo o possível para que o caso resulte em punição para as responsáveis.

Nós, do Clube de Todos, não aceitamos esse tipo de situação e aproveitamos para reforçar o nosso compromisso contra todo e qualquer tipo de preconceito e discriminação, inspirados em alguns dos nossos maiores ídolos como o Everaldo, estrela na bandeira Tricolor, Lupicínio Rodrigues, autor do hino Imortal, Tarciso Flecha Negra, lenda do ataque e atualmente mascote do Clube e Marianita, pioneira do futebol feminino e maior jogadora Gremista de todos os tempos.

Nota oficial da Ladies Cup

A Brasil Ladies Cup repudia o episódio de racismo durante a partida entre River Plate-ARG e Grêmio. Neste momento, a organização está prestando o suporte necessário para as vítimas deste lamentável ocorrido.

É triste que o desenvolvimento do futebol feminino, através de um torneio que está sendo exibido em todo o país e também no exterior, seja atrapalhado por um acontecimento lastimável.

Esperamos que Bahia e Grêmio, finalistas da competição, possam realizar um espetáculo esportivo de forma limpa, honesta e à altura que a sociedade merece. O preconceito jamais será tolerado pelo torneio.

Nota do River Plate