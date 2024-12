Grêmio divulga nota de repúdio após injúria racial em partida da Brasil Ladies Cup

Atos de injúria racial ocorreram na partida entre River e Grêmio. Guilherme Veiga / Brasil Ladies Cup

O Grêmio divulgou uma nota de repúdio no final da noite desta sexta-feira (20) sobre os atos de injúria racial ocorridos na Brasil Ladies Cup. O caso ocorreu no jogo contra o River Plate, no estádio do Canindé, em São Paulo, pela última rodada da fase classificatória.

"Na parte final do primeiro tempo, logo após empatar a partida, as nossas atletas se revoltaram ao presenciar jogadoras do River fazendo gestos racistas para um gandula", diz o texto. Um boletim de ocorrência foi registrado.

"Ao defender o gandula as Gurias Gremistas também foram vítimas de palavras e gestos racistas. Na confusão a partida foi interrompida e seis jogadoras do River acabaram expulsas, dando fim ao jogo", acrescenta a nota. Veja, abaixo, o posicionamento na íntegra.

Entenda

O jogo das Gurias Gremistas contra o River Plate, pela Ladies Cup, terminou mais cedo nesta sexta (20), após seis expulsões do River Plate. A confusão começou após um ato de injúria racial por parte da meio-campista Candela Díaz contra o gandula do estádio Canindé, em São Paulo. O fato ocorreu logo depois de o Grêmio empatar a partida, aos 34 minutos, com gol de Maria.

A câmera da transmissão do SporTV flagrou a camisa 15 fazendo um gesto que parece fazer alusão a um "macaco" contra o gandula.

Uma briga generalizada começou depois deste ocorrido, com as atletas do time argentino partindo pra cima do gandula.

O resultado de 1 a 1 classificava as gurias do Tricolor, mas o número de expulsões no lado do River ultrapassou o limite da regra, e o confronto foi encerrado. O Grêmio terminou a fase inicial como primeiro colocado do Grupo A e avançou à decisão, marcada para domingo (22), às 16h, contra o Bahia.

Nota de repúdio do Grêmio

Viemos a público manifestar a nossa indignação com os fatos ocorridos durante o jogo contra o River Plate pela última rodada da fase de classificação da Brasil Ladies Cup, na noite desta sexta-feira no estádio Canindé, em São Paulo.

Na parte final do primeiro tempo, logo após empatar a partida, as nossas atletas se revoltaram ao presenciar jogadoras do River fazendo gestos racistas para um gandula.

Ao defender o gandula as Gurias Gremistas também foram vítimas de palavras e gestos racistas. Na confusão a partida foi interrompida e seis jogadoras do River acabaram expulsas, dando fim ao jogo.

Lamentamos profundamente o episódio e nos solidarizamos com o gandula e as atletas que foram agredidas de maneira inadmissível e intolerável.

Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia responsável e faremos todo o possível para que o caso resulte em punição para as responsáveis.

Nós, do Clube de Todos, não aceitamos esse tipo de situação e aproveitamos para reforçar o nosso compromisso contra todo e qualquer tipo de preconceito e discriminação, inspirados em alguns dos nossos maiores ídolos como o Everaldo, estrela na bandeira Tricolor, Lupicínio Rodrigues, autor do hino Imortal, Tarciso Flecha Negra, lenda do ataque e atualmente mascote do Clube e Marianita, pioneira do futebol feminino e maior jogadora Gremista de todos os tempos.

Nota oficial da Ladies Cup

A Brasil Ladies Cup repudia o episódio de racismo durante a partida entre River Plate-ARG e Grêmio. Neste momento, a organização está prestando o suporte necessário para as vítimas deste lamentável ocorrido.

É triste que o desenvolvimento do futebol feminino, através de um torneio que está sendo exibido em todo o país e também no exterior, seja atrapalhado por um acontecimento lastimável.

Esperamos que Bahia e Grêmio, finalistas da competição, possam realizar um espetáculo esportivo de forma limpa, honesta e à altura que a sociedade merece. O preconceito jamais será tolerado pelo torneio.

Nota do River Plate