Grêmio tem otimismo em acerto com Caixinha após impasse

Pedro Caixinha segue negociando com o Grêmio. Ari Ferreira / RB Bragantino/Divulgação

O Grêmio ainda negocia com Pedro Caixinha, apesar das tratativas terem recuado nas últimas horas. Após as novas exigências feitas pelo estafe do português, os dirigentes gremistas fizeram uma oferta com adaptações no pacote financeiro e espera uma resposta para as próximas horas.

A reportagem de Zero Hora ouviu que as negociações ainda seguem no fim da tarde desta sexta-feira (20). Dirigentes consultados continuam otimistas em um desfecho positivo nas tratativas nas próximas horas.

Ao longo da sexta-feira (20), enquanto aguardava que o contrato fosse assinado por Pedro Caixinha, os dirigentes gremistas receberam novas exigências vindas do lado do treinador, o que irritou os interlocutores do clube.

Além do pedido de auxílio com moradia e passagens aéreas, houve também uma discordância sobre valores de bônus por desempenho estipulados no contrato e mudanças em relação ao câmbio do euro.

Todas as cláusulas que haviam sido acordadas verbalmente foram mantidas na minuta do contrato redigida pelo Grêmio. A melhora feita foi justamente no pacote financeiro da operação, com o aumento dos valores diluídos ao longo dos dois anos de contrato.

*Produção: Bruno Flores