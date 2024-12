Negócio com Caixinha segue vivo no Grêmio

Informações da tarde desta sexta-feira (20) dão conta de uma reviravolta na negociação entre Grêmio e o treinador Pedro Caixinha . O negócio era dado como certo e o anúncio sairia ainda nesta sexta. Logo que vazou a dificuldade, as redes sociais borbulharam como se o negócio já tivesse sido encerrado pelas partes. E não é esta a realidade .

O treinador português também tem algumas exigências , o que indica apenas que a mesa de negociação segue aberta. No futebol, as coisas funcionam assim. Nunca imaginem que um negócio como esse se resolve em pouco tempo.

Teremos mais capítulos pela frente. A tendência é de que eles se desenrolem ainda neste final de semana. Se eu pudesse dar um palpite dentro das informações que levantei, eu diria que Pedro Caixinha será o treinador do Grêmio na próxima temporada . O negócio segue muito vivo e essas próximas horas serão definitivas para o término da negociação.

