Seleção sub-20 é a maior campeã sul-americana da categoria. CBF / D

A seleção brasileira sub-20 foi convocada pelo técnico Ramon Menezes para o Sul-Americano da categoria, que será disputado em janeiro, na Venezuela.

A lista conta com Gabriel Carvalho, Gustavo Prado e Ricardo Mathias, do Inter, e José Guilherme e Nathan Fernandes, do Grêmio.

Os 23 convocados iniciam a preparação em 7 de janeiro, na Granja Comary, em Teresópolis-RJ. A competição na Venezuela será disputada entre os dias os dias 23 de janeiro e 16 de fevereiro de 2025.

Sendo assim, os cinco jogadores da dupla Gre-Nal serão desfalques em pelo menos quatro rodadas do Gauchão. Se o Brasil avançar ao hexagonal final, eles ficarão de fora de toda a primeira fase do Estadual.

Cabeça de chave por ser o atual vencedor do torneio, o Brasil está no Grupo B e terá pela frente na primeira fase Colômbia, Equador, Argentina e Bolívia. No Grupo A, estão Venezuela, Uruguai, Paraguai, Chile e Peru.

Nesta etapa, as cinco seleções de cada grupo brigam pelas três primeiras colocações, classificatórias para o hexagonal final, no qual os seis países lutam pelas quatro vagas para a Copa do Mundo Sub-20, no Chile.

A estreia está marcada para o dia 24 de janeiro, contra a Argentina, às 20h30min, em Valencia.

Confira os convocados da seleção brasileira sub-20

Goleiros

Felipe Longo - Corinthians

Otávio - Cruzeiro

Robert - Atlético-MG

Laterais

Chermont - Santos

Pedro Lima - Wolverhampton

José Guilherme - Grêmio

Leandrinho - Vasco

Zagueiros

Anthony - Goiás

Bordon - Lazio (ITA)

Iago - Flamengo

Jair Paula - Santos

Meio-campistas

Bidon - Corinthians

Gabriel Carvalho - Inter

Kauan Rodrigues - Fortaleza

Moscardo - Stade de Reims

Atacantes