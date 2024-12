"É do nível do Abel Ferreira e do Jorge Jesus", afirma professor que formou técnicos portugueses ao falar de Pedro Caixinha

Caixinha treinou o Bragantino em 2023 e 2024. Ari Ferreira / Red Bull Bragantino.

O futebol português se transformou em uma máquina de formar treinadores. Muitos deles aportaram no Brasil, como Pedro Caixinha, que está próximo de ser anunciado como novo técnico do Grêmio. Praticamente todos os profissionais que fazem sucesso no Brasil, na Europa e na Ásia tiveram Jorge Castelo como professor.

Castelo foi o responsável por dar aula para centenas de homens que buscavam sua formação junto à Federação Portuguesa de Futebol. Todas as fornadas que saíram de lá entre os anos de 2000 e 2017 passaram sob sua tutela. São nomes como José Mourinho, Abel Ferreira, André Villas-Boas, Pedro Caixinha e tantos outros.

Com conhecimento de causa e tendo visto de perto a formação de diversos técnicos que se espelharam pelo mundo, Castelo é direto ao analisar o nível de qualidade do futuro comandante gremista.

— O Pedro Caixinha é excelente. É do nível do Abel Pereira e do Jorge Jesus. A vida dele não foi tão recheada de vitórias que estes treinadores tiveram. Mas é neste nível (que ele está).

A rotina de aulas é puxada São entre seis e oito semanas de curso. Tirando os momentos das refeições e os de sono, são dias e dias corridos falando somente sobre futebol.

Dialogando tanto sobre a bola com uma infinidade de alunos, Castelo aprendeu o tipo de profissional que cada um se tornaria. A torcida gremista pode, segundo ele, esperar um profissional que além de capacitado é muito cioso com o seu trabalho.

— O Caixinha sempre foi uma pessoa muito séria no curso. Ele não estava para brincar. Estava para aprender e expor os seus conhecimentos. Não quero dizer que não seja uma pessoa que esteja sempre com a cara de que a família morreu toda. É brincalhão quando é para brincar. Caixinha sempre foi uma pessoa bastante séria. Quando tinha tempo, estava estudando. Era das pessoas que não estava ali só para ganhar o diploma. Sempre foi muito interessado no futebol — assegura.

Caixinha está próximo de ser anunciado como técnico gremista para a temporada 2025. Clube e treinador, de acordo com o colunistas de GZH Eduardo Gabardo, realizaram nos últimos dias reuniões para debater métodos de trabalho, formação da comissão técnica e grupo de jogadores.