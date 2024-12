O atacante indicado por Caixinha ao Bragantino que pode renascer no Grêmio

Atacante vive expectativa pela convocação ao sul-americano sub-20 nos dois primeiros meses do ano. Lucas Uebel / Gremio.net

O Grêmio está a detalhes de anunciar Pedro Caixinha como novo técnico. E o português pode treinar um atacante que teve seu aval para ser contratado pelo Red Bull Bragantino. Na ocasião, não houve acerto entre as partes para conclusão da negociação por Nathan Fernandes. Com isso, o jovem pode retomar espaço no Tricolor a partir da chegada do novo comandante.

As direções dos clubes trocaram informações sobre as condições para uma venda em definitivo de Nathan Fernandes em abril, após a disputa dos estaduais, na janela de abertura do Brasileirão. No entanto, não houve acordo em valores e condições.

Uma sinalização de oferta na casa de 4,5 milhões de euros foi levada ao departamento de futebol gremista por 70% dos direitos econômicos. O Tricolor fez contraproposta exigindo 7 milhões de euros por 50%. A diferença impediu avanço do negócio.

Além dos scouts da empresa que gere o Bragantino, que tem clubes em outros países, o técnico Pedro Caixinha foi consultado e deu o aval para a tentativa. Ele tinha a perspectiva de aproveitá-lo em 2024 como ponta e reserva de Eduardo Sasha.

A curiosidade é que Nathan Fernandes perdeu espaço no Grêmio no segundo semestre. Entre lesões e critério técnico, já que outras peças ofensivas foram buscadas no mercado, ele chegou a atuar pela equipe sub-20 para ter ritmo de jogo e sobrou do banco de reservas em diversos confrontos do Brasileirão.