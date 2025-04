Grêmio mobiliza consulados do Paraguai e do Brasil para assistir à estreia na Sul-Americana 

Consulados se movimentam para recepcionar o Grêmio. Consulado do Grêmio de Santa Rita / Divulgação

O Grêmio terá o apoio dos torcedores no Defensores del Chaco, nesta quarta-feira (2), na estreia da Copa Sul-Americana, contra o Sportivo Luqueño. As duas equipes se enfrentam às 21h30min.

Consulados do Paraguai e do Brasil se mobilizam para incentivar a equipe no começo da trajetória por um título inédito. Cerca de mil gremistas são projetados no setor visitante.

A carga disponibilizada pelos mandantes é de 6,7 mil ingressos para os gaúchos.

Expectativa de público

A torcida local não deve comparecer em grande número, e a área exclusiva é destinada para gerar mais lucro para o Luqueño.

O setor arquibancada sul será exclusivo para tricolores ao custo de 30 mil guaranis, cerca de R$22 na conversão atual.

Também há disponibilidade do ingresso da modalidade “Preferencia B”, por aproximadamente R$ 107.

O Grêmio espera cerca de mil torcedores. O número é semelhante ao registrado no mesmo estádio, o maior paraguaio, contra o Libertad-PAR, que tem mais tradição, mas também sem muitos torcedores.

Recepção dos consulados

Os consulados do Paraguai se movimentam para recepcionar a delegação nas próximas horas. São quatro no país vizinho, sendo três em cidades fronteiriças, longe de Assunção.

Segundo Márcio Riske, responsável pela consulado em Santa Rita, localizada a 300km de Assunção, o deslocamento será realizado na quarta-feira para alentar o clube:

— A presença será bem expressiva. Devemos começar a chegar em Assunção por volta do meio-dia — projetou Márcio.

Movimentos semelhantes são registrados em cidades paranaenses, sul-matogrossenses e até mesmo em Brasília, no Distrito Federal.

— Sempre que dá, a gente tenta ir. Sozinho mesmo (de Brasília), mas me encontrando com alguns amigos de Porto Alegre — disse Pedro Henrique Parcianello, gremista da capital federal, na fila da imigração no Aeroporto Silvio Pettirossi, em Luque, cidade sede do rival gremista.