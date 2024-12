Goleiro Brenno se despede do Grêmio

Brenno chegou ao clube com 16 anos e ao longo dos anos recebeu algumas oportunidades. De acordo com Marcos Bertoncello, colunista de Zero Hora e plantão esportivo da Rádio Gaúcha, o goleiro disputou 82 partidas pelo Tricolor, sofreu 78 gols, sendo 10 de pênalti, e conseguiu 28 jogos sem ser vazado.

"Nunca vou esquecer a primeira vez que vesti o manto tricolor. Era a realização do sonho de um menino de 16 anos que sempre trabalhou muito para chegar em um clube grande do Brasil. Hoje, quase 9 anos depois, olho para trás e vejo que todo esse esforço valeu a pena. Me despeço hoje do Grêmio com um sentimento enorme de gratidão, respeito e admiração pela instituição. Agradeço a todos com quem trabalhei: diretoria, comissão técnica, funcionários, jogadores e torcida. Chegou a hora de viver novos desafios, mas não poderia deixar de expressar a minha gratidão e respeito por esse clube. Obrigado Grêmio! Obrigado Porto Alegre! E obrigado Rio Grande do Sul!"