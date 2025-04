Musk, um aliado cada vez mais incômodo para Trump

A ascensão de Elon Musk como o todo-poderoso aliado do presidente Donald Trump foi tão meteórica como a de um de seus foguetes SpaceX, mas ele se tornou um incômodo e sua carreira política parece estar perdendo força.

A Casa Branca minimizou a importância nesta quarta-feira (2) da notícia do veículo americano Politico, segundo a qual Trump comentou para pessoas de seu entorno que o dono de Tesla, SpaceX e da rede social X teria seu papel de consultor encerrado nas próximas semanas.

"Elon Musk e o presidente Trump declararam publicamente que Elon deixará seu cargo como funcionário especial do governo quando concluir seu incrível trabalho à frente do DOGE", a comissão de redução dos gastos federais, acrescentou.

O contrato do homem mais rico do mundo com o governo federal tem uma duração teórica de 130 dias, desde a posse, em 20 de janeiro, até o fim de maio.