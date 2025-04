Sindicância que apura assassinato de preso em penitenciária do RS passa de quatro meses sem conclusão

A sindicância aberta pela Polícia Penal do Rio Grande do Sul para apurar o episódio do assassinato de um detento na Penitenciária de Canoas (Pecan) já dura mais de quatro meses, sem prazo para ser concluída. Segundo a Secretaria Estadual de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS), a conclusão da investigação interna depende da conclusão do inquérito conduzido pela Polícia Civil.