O Grêmio está próximo de contratar o técnico português Pedro Caixinha, 54 anos. Neste momento, o profissional está em Portugal.

O técnico de 34 anos deixou o Bragantino em outubro. No clube paulista, fez 124 jogos, com 50 vitórias, com 38 empates e 36 derrotas.

Os resultados que culminaram na sua demissão nesta temporada contrastam com o desempenho de 2023. No ano passado, sob o comando de Caixinha, o Bragantino fez a melhor campanha da sua história no Brasileirão de pontos corridos: terminando na sexta posição, com 62 pontos, e conquistando vaga na pré-Libertadores.

Caixinha iniciou sua trajetória como técnico logo depois de se aposentar como goleiro, aos 28 anos. Formou-se em Ciências do Desporto com especialização em futebol e fez mestrado em Treino de Alto Rendimento.

Além disso, tirou as licenças da Uefa, incluindo a Pro, a mais alta, o que o capacitou a trabalhar em clubes da elite. Iniciou como assistente de Jose Peseiro no Sporting e depois assumiu como técnico principal no União de Leiria. Em Portugal, também comandou o Nacional, da Ilha da Madeira. Ele ainda acumula passagens por clubes como Al-Gharafa, do Catar, Al-Shabab, da Arábia Saudita, Santos Laguna, do México, e Rangers, da Ecócia.

Quem é

Beja, em Portugal Clubes — Desportivo Beja (base), Sporting (auxiliar técnico), Al-Hilal (auxiliar técnico), Panathinaikos (auxiliar técnico), Rapid Bucuresti (auxiliar técnico), seleção da Arábia Saudita (auxiliar técnico), União Leiria (Portugal), Nacional (Portugal), Santos Laguna (México), Al-Gharafa (Catar), Rangers (Escócia), Al-Shabab (Arábia Saudita), Talleres (Argentina) e Bragantino.