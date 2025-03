Luan completa 32 anos nesta quinta-feira: saiba por onde anda o Rei da América de 2017

Luan com a taça da Libertadores, em 2017, durante comemoração pelo tricampeonato da América.

Luan completa 32 anos nesta quinta-feira (27). Pela idade, poderia tranquilamente estar jogando em alto nível em algum clube brasileiro ou do exterior. Mas a realidade é diferente. O atleta está há um ano sem jogar uma partida de futebol .

A última vez que entrou em campo foi em março, pelo Vitória, onde teve uma passagem apagada, com apenas seis partidas disputadas. Antes disso, Renato Portaluppi também tentou recuperar Luan no Grêmio . Mas foram somente cinco jogos realizados.

O último grande momento

O último grande momento de Luan foi justamente no Grêmio, onde foi campeão da Libertadores e Rei da América em 2017. Chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira. Mas o final de ciclo na Arena já foi de queda de rendimento. Depois disso, no Corinthians e no Santos teve passagens apagadas.