O valor que o Juventude pediu para vender Ênio para o Grêmio

Clube da Serra adquiriu 50% dos direitos econômicos do atleta. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

O Juventude pediu US$ 3 milhões (R$ 17,2 milhões na cotação atual) para vender Ênio para o Grêmio. Após o destaque no Gauchão, a direção gremista tentou efetivar a compra e apresentou uma proposta oficial.

No entanto, o valor oferecido pelo Tricolor ficou bem distante do que é pedido pelo clube de Caxias do Sul.

Não está descartada uma nova investida do Grêmio, com um valor mais próximo do que o Juventude quer. No entanto, neste momento, a negociação está paralisada.

Ênio tem 24 anos, e se destacou em 2024 pelo Amazonas na Série B. Veio por empréstimo para o Juventude, que acaba de pagar R$ 1,2 milhão pela compra de 50% dos direitos econômicos do atacante após a boa participação no Gauchão.