Vasco negocia acordo para pagar dívida com o Inter; veja o valor

David joga no Vasco desde janeiro de 2024.

O Vasco está negociando com o Inter o pagamento de uma dívida de cerca de R$ 20 milhões com o Inter. O objetivo é estabelecer novos prazos para que o valor seja quitado.

No entanto, o Inter também precisa pagar uma quantia para o Vasco, pois havia comprado um novo percentual dos direitos econômicos de Bruno Gomes. Com esse valor abatido, o acordo deve ficar na casa de R$ 20 milhões, com novos prazos de pagamento.