Curso na Uefa e nova função: o início do trabalho de Paulo Bracks no Atlético-MG

Paulo Bracks

Paulo Bracks, dirigente do Atlético-MG, adversário do Grêmio na estreia do Campeonato Brasileiro, esteve em Londres nesta data Fifa, em março, para mais uma etapa de um importante curso organizado pela Uefa.

Atualmente Chief Sports Officer (CSO) do Galo, Bracks está realizando o curso Uefa Certificate Football Management. A primeira etapa foi em Nyon, na Suíça, em novembro de 2024.

Depois da segunda parte, realizada em Londres, o profissional terá pela frente ainda a última etapa, provavelmente na próxima data Fifa, em junho.

No curso, que tem também módulos on-line, são abordadas temas como gestão, organização, marketing, FairPlay financeiro entre outras questões.

— A Europa está na vanguarda das decisões e estratégias do futebol mundial. Cada oportunidade de ir até lá, seja no curso da Uefa, seja na visita a clubes, é uma imersão no que será o futuro do futebol brasileiro — comenta Bracks.

Segundo ele, é importante que os clubes brasileiros não fiquem "para trás em gestão", algo que, segundo o dirigente, interfere diretamente no campo e na qualificação dos atletas e profissionais brasileiros.

— Estar na Inglaterra potencializa ainda mais, por ser o berço do esporte e ter o melhor campeonato do mundo. Quero e pretendo trazer ao Atlético-MG os ensinamentos e diretrizes modernas e atuais aprendidas a cada viagem desse nível — enfatiza.

Currículo

Bracks foi diretor executivo do Inter entre 2020 e 2022. Na última temporada, estava no Santos. Em janeiro deste ano assumiu o novo desafio no Atlético-MG, nesta nova função.

Ele é o responsável pelo comando de todo o departamento de futebol, incluindo profissional, base e futebol feminino. Ele trabalha em uma função estratégica, em linha com o CEO do clube e os acionistas.