Brasileirão 2025: reforços, time-base e histórico dos 20 clubes

Taça estará em disputa de 29 de março até 21 de dezembro. Lucas Figueiredo,CBF / Divulgação

Dos 20 participantes do Brasileirão 2025, 14 já tiveram a honra de levantar a taça e gritar: "É campeão". Nesta temporada, dois vencedores estão de volta da Série B: o Santos, de Neymar; e o Sport, de Lucas Lima.

É o campeonato que também vai mostrar a estreia do Mirassol, do interior paulista, na elite do futebol nacional.

Os 20 participantes de 2025

Atlético-MG

Rony é um dos principais reforços do Galo. Pedro Souza / Atlético Mineiro/Divulgação

Campeão mineiro pela sexta vez seguida nesta temporada, o Galo perdeu apenas uma partida em 2025. O técnico Cuca montou um sólido esquema defensivo que sofreu apenas quatro gols ano, tendo a melhor defesa do ano entre todos que vão disputar o Brasileirão. Chegaram 11 contratações. Só com as principais, foram investidos R$ 115 milhões.

Principais reforços

Caio Paulista (LE), ex-Palmeiras

Cuello (A), ex-Athletico-PR

Gabriel Menino (M), ex-Palmeiras

Júnior Santos (A), ex-Botafogo

Rony (A), ex-Palmeiras

Time-base

Everson; Natanael, Lyanco, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gustavo Scarpa, Gabriel Menino e Rubens; Rony e Hulk. Técnico: Cuca.

Ficha técnica

Cidade: Belo Horizonte (MG)

Estádio: Arena do Galo (capacidade: 46 mil)

Participações: 62 (1ª em 1959)

Melhor desempenho: campeão em 1971 e 2021

Desempenho em 2024: 12º lugar

Bahia

Everton Ribeiro é o destaque do meio-campo do Bahia. Letícia Martins/EC Bahia / Divulgação

Em um ano que vai dividir as atenções do Brasileirão com a Libertadores, o Bahia segue com Rogério Ceni no cargo de treinador. A direção anunciou nove reforços desde o início da temporada, gastando cerca de R$ 101 milhões. No último domingo (23), o Tricolor foi campeão baiano pela 51ª vez.

Principais reforços

Erick (V), ex-Athletico-PR

Erick Pulga (A), ex-Ceará

Mingo (Z), ex-Defensa y Justicia-ARG

Rodrigo Nestor (M), ex-São Paulo

Willian José (A), ex-Spartak-RUS

Time-base

Marcos Felipe; Arias, Gabriel Xavier, Mingo e Iago; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Cauly, Luciano Rodríguez e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.

Ficha técnica

Cidade: Salvador (BA)

Estádio: Arena Fonte Nova (capacidade: 50 mil)

Participações: 52 (1ª em 1959)

Melhor desempenho: campeão em 1959 e 1988

Desempenho em 2024: 8º lugar

Botafogo

Renato Paiva (E), novo técnico do Botafogo, ao lado de John Textor. Vitor Silva / Botafogo

O início de 2025 não foi nada bom. Campeão Brasileiro e da Libertadores no final de 2024, o Botafogo perdeu o técnico Artur Jorge e vários titulares de destaque. Um novo comandante só foi anunciado no final de fevereiro. O português Renato Paiva chegou depois do time perder a Supercopa do Brasil para o Flamengo, a Recopa Sul-Americana para o Racing e sequer chegar às semifinais do carioca. Porém, em contratações, já foram investidos cerca de R$ 330 milhões.

Principais reforços

Artur (A), ex-Zenit-RUS

Nathan Fernandes (A), ex-Grêmio

Jair Paula (Z), ex-Santos

Rodríguez (M), ex-New York City-EUA

David Ricardo (Z), ex-Ceará

Time-base

John; Vitinho, Bastos, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas, Rodríguez e Savarino; Artur e Igor Jesus. Técnico: Renato Paiva

Ficha técnica

Cidade: Rio de Janeiro (RJ)

Estádio: Nilton Santos (capacidade: 46 mil)

Participações: 60 (1ª em 1962)

Melhor desempenho: campeão em 1968, 1995 e 2024

Desempenho em 2024: campeão

Bragantino

Lucas Barbosa deixou o Juventude para ir ao Bragantino. Ari Ferreira / Bragantino/Divulgação

Depois de quase cair em 2024, o Bragantino manteve o técnico Fernando Seabra e chegou até às quartas do Paulistão. Na Copa do Brasil, o clube está garantido na terceira fase depois de eliminar Sousa (PB) e São José (RS). Foram anunciados sete reforços.

Principais reforços

Lucas Barbosa (A), ex-Juventude

Pitta (A), ex-Cuiabá

Fabinho (V), ex-Palmeiras

Rodríguez (Z), ex-Peñarol-URU

Fernando (A), ex-RB Salzburg-AUT

Time-base

Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Rodríguez e Juninho Capixaba; Fabinho, Matheus Fernandes e Jhon Jhon; Laquintana, Pitta e Vinicinho. Técnico: Fernando Seabra.

Ficha técnica

Cidade: Bragança Paulista (SP)

Estádio: Nabi Abi Chedid (capacidade: 15 mil)

Participações: 15 (1ª em 1990)

Melhor desempenho: vice-campeão em 1990

Ceará

Pedro Henrique, ex-Inter, trocou o Corinthians pelo Ceará. Stephan Eilert / Ceará/Divulgação

De volta ao Brasileirão, o Ceará tem tido em 2025 um dos melhores aproveitamentos da temporada. Além de vencer o estadual e estar com boas campanhas nas Copas do Nordeste e do Brasil, o "Vozão" perdeu apenas uma partida. O técnico Léo Condé chegou em junho do ano passado e na última janela foram anunciados 15 reforços.

Principais reforços

Pedro Raul (A), ex-Corinthians

Pedro Henrique (A), ex-Corinthians

Galeano (A), ex-Nacional-URU

Nícolas (LE), ex-América-MG

Fernando Sobral (V), ex-Cuiabá

Time-base

Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, Willian e Matheus Bahia; Diego, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Aylon, Pedro Raul e Fernandinho. Técnico: Léo Condé.

Ficha técnica

Cidade: Fortaleza (CE)

Estádio: Castelão (capacidade: 64 mil)

Participações: 27 (1ª em 1959)

Melhor desempenho: 3º lugar em 1964

Desempenho em 2024: 4º lugar na Série B

Corinthians

Yuri Alberto é o grande nome do Corinthians. Rodrigo Coca / Agência Corinthians/Divulgação

O Timão terminou o Brasileirão de 2024 em alta, saindo de um quase rebaixamento para disputar a Pré Libertadores. E em 2025, a equipe treinada por Ramón Díaz está entre as que mais venceram, somando estadual e Libertadores, competição da qual acabou eliminado na fase prévia. Com elenco de um ano para o outro mantido, só uma contratação foi anunciada.

Principal reforço

Angileri (LE), ex-Getafe-ESP

Time-base

Hugo Souza; Matheuzinho, Torres, Gustavo Henrique e Angileri; Raniele, Martínez e Carrillo; Romero, Yuri Alberto e Depay. Técnico: Ramón Díaz.

Ficha técnica

Cidade: São Paulo (SP)

Estádio: Arena Corinthians (capacidade: 47 mil)

Participações: 56 (1ª em 1967)

Melhor desempenho: campeão em 1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017

Desempenho em 2024: 7º lugar

Cruzeiro

Gabigol tem cinco gols pelo Cruzeiro em 2025. Gustavo Aleixo / Cruzeiro

Depois de perder o Campeonato Mineiro pela sexta vez seguida, o Cruzeiro ainda busca o equilíbrio de ter altos investimentos de SAF com a montagem de um time competitivo. O técnico português Leonardo Jardim chegou há menos de dois meses para recuperar o prestígio do time abalado pelo mau trabalho do ex-treinador Fernando Diniz.

Principais reforços

Wanderson (A), ex-Inter

Fabrício Bruno (Z), ex-Flamengo

Dudu (A), ex-Palmeiras

Gabigol (A), ex-Flamengo

Bolasie (A), ex-Criciúma

Time-base

Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Villalba; Lucas Romero, Matheus Henrique, Christian e Matheus Pereira; Dudu e Gabigol. Técnico: Leonardo Jardim.

Ficha técnica

Cidade: Belo Horizonte (MG)

Estádio: Mineirão (capacidade: 62 mil)

Participações: 62 (1ª em 1960)

Melhor desempenho: campeão em 1966, 2003, 2013 e 2014

Desempenho em 2024: 9º lugar

Flamengo

Uruguaio Arrascaeta segue sendo o maestro flamenguista. MAGA JR / AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO

Desde que Filipe Luís assumiu como técnico, o Flamengo virou o time a ser batido no futebol brasileiro. Com menos de seis meses no cargo, ele já ganhou uma Copa do Brasil, uma Supercopa e um Campeonato Carioca. Em 28 partidas, sofreu apenas uma derrota. Com elenco pronto, apenas dois nomes foram contratados.

Principais reforços

Danilo (LD), ex-Juventus-ITA

Juninho (A), Qarabag-AZE

Time-base

Rossi; Wesley, Danilo, Léo Ortiz e Alex Sandro; Pulgar, Gérson, De La Cruz e Arrascaeta; Plata e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

Ficha técnica

Cidade: Rio de Janeiro (RJ)

Estádio: Maracanã (capacidade: 78 mil)

Participações: 60 (1ª em 1964)

Melhor desempenho: campeão* em 1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019 e 2020

Desempenho em 2024: 3º lugar

*A CBF considera o Sport campeão brasileiro em 1987.

Fluminense

Mano Menezes é o técnico do Fluminense. Lucas Merçon / Fluminense / Divulgação

Depois de salvar o Fluminense de um rebaixamento quase consumado em 2024, o técnico Mano Menezes renovou seu contrato com o Tricolor e pediu reforços. A direção entregou 11 nomes para todos os setores do campo. Pelo menos R$ 95 milhões foram investidos.

Principais reforços

Hércules (V), ex-Fortaleza

Canobbio (A), ex-Athletico-PR

Everaldo (A), ex-Bahia

Lezcano (M), ex-Libertad-PAR

Kayky Almeida (Z), ex-Watford-ING

Time-base

Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Thiago Silva e Renê; Otávio, Martinelli e Arias; Canobbio, Cano e Keno. Técnico: Mano Menezes.

Ficha técnica

Cidade: Rio de Janeiro (RJ)

Estádio: Maracanã (capacidade: 78 mil)

Participações: 60 (1ª em 1960)

Melhor desempenho: campeão em 1970, 1984, 2010 e 2012

Desempenho em 2024: 13º lugar

Fortaleza

David Luiz agora defende as cores da equipe cearense. Mateus Lotif / Fortaleza EC / Divulgação

Melhor time nordestino nas últimas quatro edições do Brasileirão, o Fortaleza vive o momento mais turbulento na era Juan Pablo Vojvoda. Além de perder o cearense para o maior rival, o Leão do Pici faz campanha irregular na Copa do Nordeste. Cinco reforços chegaram para 2025.

Principais reforços

Pol Fernández (V), ex-Boca Juniors-ARG

Diogo Barbosa (LE), ex-Fluminense

David Luiz (Z), ex-Flamengo

Borrero (M), ex-New E. Revolution-EUA

Gaston Ávila (LE), ex-Ajax-HOL

Time-base

João Ricardo; Tinga, David Luiz, Gaston Ávila e Diogo Barbosa; Pol Fernández, Lucas Sasha e Emmanuel Martínez; Marinho, Lucero e Breno Lopes. Técnico: Juan P. Vojvoda.

Ficha técnica

Cidade: Fortaleza (CE)

Estádio: Castelão (capacidade: 64 mil)

Participações: 27 (1ª em 1960)

Melhor desempenho: vice-campeão em 1960 e 1968

Desempenho em 2024: 4º lugar

Grêmio

Braithwaite é o principal nome do ataque gremista. LUCAS UEBEL / GREMIO FBPA/Divulgação

A perda do octa gaúcho e as classificações sofridas nas duas primeiras fases da Copa do Brasil colocam pressão no técnico Gustavo Quinteros no início de Brasileirão. Com muitos reforços chegados depois do início da temporada, o treinador argentino precisa montar um time que lute por algo maior que não apenas fugir do rebaixamento como em 2024.

Principais reforços

Olivera (A), ex-Los Angeles FC-EUA

Amuzu (A), ex-Anderlecht-BEL

Wagner Leonardo (Z), ex-Vitória

Cuéllar (V), ex-Al Hilal-SAU

Tiago Volpi (G), ex-Toluca-MEX

Time-base

Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Cuellar, Villasanti e Cristaldo (Monsalve); Olivera, Braithwaite e Amuzu. Técnico: Gustavo Quinteros.

Ficha técnica

Cidade: Porto Alegre (RS)

Estádio: Arena do Grêmio (capacidade: 55 mil)

Participações: 65 (1ª em 1959)

Melhor desempenho: campeão em 1981 e 1996

Desempenho em 2024: 14º lugar

Inter

Valencia recuperou a titularidade durante o Gauchão. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

Com um dos melhores desempenhos entre os times da Série A na temporada 2025, o Inter chega invicto para o começo do Brasileirão. Roger Machado conseguiu o Gauchão e sonha em reconquistar um título nacional depois de 33 anos. Oito nomes foram anunciados para esta temporada.

Principais reforços

Carbonero (A), ex-Racing-ARG

Vitinho (A), ex-Bragantino

Ronaldo (V), ex-Juventude

Juninho (Z), ex-Midtjylland-DIN

Romero (M), ex-Botafogo

Time-base

Rochet; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando e Bruno Henrique; Vitinho, Alan Patrick e Wesley; Valencia. Técnico: Roger Machado.

Ficha técnica

Cidade: Porto Alegre (RS)

Estádio: Beira-Rio (capacidade: 50 mil)

Participações: 58 (1ª em 1962)

Melhor desempenho: campeão em 1975, 1976 e 1979

Desempenho em 2024: 5º lugar

Juventude

Gustavo foi contratado junto ao Criciúma. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

Por um mau motivo, o Juventude terá o calendário como aliado nesta sequencia de temporada. Com a eliminação precoce na Copa do Brasil (na primeira fase para o Maringá) e sem vaga na Copa Sul-Americana, o time de Caxias do Sul só tem o Campeonato Brasileiro para jogar até dezembro, enquanto muitos dos concorrentes terão até quatro competições pela frente. Ficar mais um ano na elite é a grande missão dos comandados de Fábio Matias.

Principais reforços

Gustavo (G), ex-Criciúma

Felipinho (LE), ex-Sport

Ênio (A), ex-Amazonas

Batalla (A), ex-Alianza Petrolera-COL

Giraldo (V), ex-Millonarios-COL

Time-base

Gustavo; Ewerthon, Abner, Adriano Martins e Alan Ruschel; Giraldo, Jadson e Jean Carlos; Batalla, Gilberto e Ênio. Técnico: Fábio Matias.

Ficha técnica

Cidade: Caxias do Sul (RS)

Estádio: Alfredo Jaconi (capacidade: 19 mil)

Participações: 21 (1ª em 1977)

Melhor desempenho: sétimo lugar em 2002 e 2004

Desempenho em 2024: 15º lugar

Mirassol

Reinaldo (D) já fez um gol e deu duas assistências no Mirassol. ANDERSON LIRA / CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO

Um dos poucos times, ao lado do Cruzeiro, que já trocou de técnico nesta temporada, o Mirassol vai debutar neste Brasileirão. Eduardo Barroca começou 2025 no cargo de treinador, mas acabou demitido por maus resultados no Paulistão. Rafael Guanaes, que estava no Atlético-GO, foi contratado.

Principais reforços

Reinaldo (LE), ex-Grêmio

Neto Moura (V), ex-Cruzeiro

Rafa Silva (A), ex-Cruzeiro

Alan Empereur (Z), ex-Cuiabá

Clayson (A), ex-Cuiabá

Time-base

Alex Muralha; Lucas Ramón, João Victor, Alan Empereur e Reinaldo; Neto Moura, Gabriel, Chico Kim e Danielzinho; Iury Castilho e Clayson. Técnico: Rafael Guanaes.

Ficha técnica

Cidade: Mirassol (SP)

Estádio: José Maria Maia (capacidade: 15 mil)

Participações: 1 (estreia em 2025)

Melhor desempenho: nunca jogou

Desempenho em 2024: vice-campeão da Série B

Palmeiras

Abel Ferreira vai para seu sexto Brasileirão no Palmeiras Cesar Greco / Palmeiras,Divulgação

Nas últimas 10 edições do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras venceu quatro e chegou no G-4 oito vezes. Para recuperar a hegemonia perdida em 2024, o Verdão gastou R$ 187 milhões só em dois reforços e manteve o técnico português Abel Ferreira pela sexta temporada seguida.

Principais reforços

Paulinho (A), ex-Atlético-MG

Bruno Fuchs (Z), ex-Atlético-MG

Facundo Torres (A), ex-Orlando City-EUA

Lucas Evangelista (V), ex-Bragantino

Vítor Roque (A), ex-Betis

Time-base

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gomez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Vitor Roque e Paulinho. Técnico: Abel Ferreira.

Ficha técnica

Cidade: São Paulo (SP)

Estádio: Allianz Parque (capacidade: 44 mil)

Participações: 62 (1ª em 1960)

Melhor desempenho: campeão em 1960, 1967 (2x)*, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018, 2022 e 2023.

Desempenho em 2024: vice-campeão

*A CBF considera dois títulos nacionais em 1967, quando foram disputados na mesma temporada, o Torneio Roberto Gomes Pedrosa (Robertão) e a Taça Brasil. O Palmeiras venceu ambos.

Santos

Neymar jogou o Brasileirão pela última vez em 2012. Raul Baretta / Santos FC

Depois da traumática experiência na Série B de 2024, o Santos tenta ser protagonista no Brasileirão a partir de outro retorno: Neymar. O maior craque do futebol brasileiro nos últimos anos tenta na Vila Belmiro reencontrar a carreira de sucesso para chegar 100% na Copa do Mundo de 2026.

Principais reforços

Neymar (A), ex-Al Hilal-ASAU

Tiquinho Soares (A), ex-Botafogo

Rollheiser (M), ex-Benfica

Zé Rafael (V), ex-Palmeiras

Thaciano (M), ex-Bahia

Time-base

João Paulo; João Pedro Chermont, Zé Ivaldo, Gil e Barreal; Rincón, Gabriel Bontempo e Neymar; Guilherme, Tiquinho Soares e Rollheiser. Técnico: Pedro Caixinha.

Ficha técnica

Cidade: Santos (SP)

Estádio: Vila Belmiro (capacidade: 18 mil)

Participações: 64 (1ª em 1959)

Melhor desempenho: campeão em 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004.

Desempenho em 2024: campeão da Série B

São Paulo

Oscar voltou ao São Paulo depois de 16 anos. Rubens Chiri / São Paulo FC / Divulgação

Tricampeão na Era dos Pontos Corridos (2006-2008), o São Paulo perdeu o protagonismo no Brasileirão a partir da segunda década deste século. Nos últimos 10 anos, o Tricolor do Morumbi só chegou ao G-4 em duas oportunidades. Para 2025, o técnico argentino Luis Zubeldía foi mantido e chegaram quatro reforços vindos do exterior.

Principais reforços

Oscar (M), ex-Shanghai-CHI

Wendell (LE), ex-Porto-POR

Enzo Díaz (LE), ex-River Plate-ARG

Cédric (LD), ex-Arsenal-ING

Time-base

Rafael; Cédric, Arboleda, Ferraresi e Enzo Díaz; Alan Franco, Alisson e Oscar; Luciano, Calleri e Lucas Moura. Técnico: Luis Zubeldía.

Ficha técnica

Cidade: São Paulo (SP)

Estádio: Morumbi (capacidade: 66 mil)

Participações: 58 (1ª em 1967)

Melhor desempenho: campeão em 1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008

Desempenho em 2024: 6º lugar

Sport

Lucas Lima foi decisivo no retorno do Sport à Série A. Paulo Paiva / Sport Recife / Divulgação

Pernambuco e o Recife estão de volta ao Brasileirão depois de quatro temporadas. A mudança de divisão fez com que a diretoria do Sport investisse em 16 contratações para 2025. Todo o esforço será para permanência na Série A, depois da eliminação precoce na Copa do Brasil, para o modesto Operário, de Várzea Grande (MT).

Principais reforços

Carlos Alberto (A), ex-Botafogo

Atencio (M), ex-Independiente-ARG

Paciência (A), ex-Sanfrecce-JAP

Hyoran (M), ex-Inter

Du Queiroz (V), ex-Grêmio

Time-base

Caíque França; Hereda, João Silva, Chico e Igor Cariús; Rivera, Fabrício Domínguez, Lobato e Lucas Lima; Carlos Alberto e Paciência. Técnico: Pepa.

Ficha técnica

Cidade: Recife (PE)

Estádio: Ilha do Retiro (capacidade: 25 mil)

Participações: 43 (1ª em 1959)

Melhor desempenho: campeão em 1987

Desempenho em 2024: 3º lugar na Série B

Vasco

Fábio Carille foi contratado como técnico para fazer com que o Vasco tenha mais segurança defensiva. Ivan Storti / Santos FC

Frustrada com uma SAF que não deu certo, a torcida do Vasco confia no ex-jogador Pedrinho, como presidente do clube, para brigar entre os 10 primeiros e não entre os quatro últimos do Brasileirão. O foco nas contratações ficou no ataque e na zaga: dos oito reforços apresentados, seis atuam nesta posições.

Principais reforços

Maurício Lemos (Z), ex-Atlético-MG

Nuno Moreira (A), ex-Casa Pia-POR

Tche-Tchê (V), ex-Botafogo

Garré (A), ex-Krylya Sovetov-RUS

Loide Augusto (A), ex-Alanyaspor-TUR

Time-base

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê-Tchê e Philippe Coutinho (Payet); Nuno Moreira, Vegetti e Rayan. Técnico: Fábio Carille.

Ficha técnica

Cidade: Rio de Janeiro (RJ)

Estádio: São Januário (capacidade: 21 mil)

Participações: 56 (1ª em 1959)

Melhor desempenho: campeão em 1974, 1989, 1997 e 2000

Desempenho em 2024: 10º lugar

Vitória

Pepê trocou o Grêmio pelo Vitória nesta temporada. Victor Ferreira / EC Vitória / Divulgação

Em 2024, o Vitória começou mal no Campeonato Brasileiro, mas reagiu muito bem a partir da chegada do técnico Thiago Carpini. O clube não só se afastou do Z-4 como conquistou com tranquilidade uma vaga na Copa Sul-Americana deste ano, competição que não disputava desde 2016. Carpini foi mantido no cargo e recebeu 11 reforços. Recentemente, o título baiano foi perdido para o maior rival.

Principais reforços

Pepê (V), ex-Grêmio

Gabriel Baralhas (V), ex-Atlético-GO

Wellington Rato (A), ex-São Paulo

Carlinhos (A), ex-Flamengo

Hugo (LE), ex-Botafogo

Time base

Lucas Arcanjo; Cáceres, Lucas Halter, Néris e Jamerson; Gabriel Baralhas, Pepê e Willian Oliveira; Wellington Rato, Janderson e Gustavo Silva. Técnico: Thiago Carpini.

Ficha técnica