Treinadores nascidos no Brasil voltam a ser maioria na Série A; veja a lista de técnicos em 2025

Desde 2019, o número de técnicos estrangeiros na Série A do Brasileirão registra crescimento. Se entre 2003 e 2018, apenas 17 treinadores foram contratados, nos últimos seis anos este índice passou de 40. Em 2023, os comandantes nascidos fora do Brasil, chegaram a ser maioria na elite: 11 contra nove brasileiros.

Em 2024, o cenário, que se mantém em 2025, passou a ter os mesmos números, mas na ordem inversa: 11 brasileiros e nove estrangeiros. Vale ressaltar que os dois técnicos mais longevos na atualidade dos times do Brasileirão são de fora do Brasil: o português Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, desde novembro de 2020; e o argentino Juan Pablo Vojvoda, técnico do Fortaleza, desde maio de 2021.

Nacionalidades

Brasileiros (11)

Cuca - Atlético-MG

Fábio Carille - Vasco

Fábio Matías - Juventude

Fernando Seabra - Bragantino

Filipe Luís - Flamengo

Léo Condé - Ceará

Mano Menezes - Fluminense

Rafael Guanaes - Mirassol

Roger Machado - Inter

Rogério Ceni - Bahia

Thiago Carpini - Vitória

Portugueses (5)

Abel Ferreira - Palmeiras

Leonardo Jardim - Cruzeiro

Pedro Caixinha - Santos

Pepa - Sport

Renato Paiva - Botafogo

Argentinos (4)

Gustavo Quinteros - Grêmio

Juan Pablo Vojvoda - Fortaleza

Luis Zubeldía - São Paulo

Ramón Díaz - Corinthians

O técnico mais experiente e o mais jovem

O técnico mais experiente é o argentino Ramón Díaz, do Corinthians, que em agosto vai completar 66 anos. Junto com ele, só outros três passaram a barreira dos "60": Mano Menezes (62), do Fluminense; Cuca (61), do Atlético-MG; e Gustavo Quinteros (60), do Grêmio.

Onze treinadores têm entre 40 e 50 anos. Mas o mais jovem, só chegará aos 40 em agosto: Filipe Luís, do Flamengo.

Qual a posição de origem dos técnicos

De todos os técnicos desta temporada, só quatro não foram jogadores de futebol antes de virarem treinadores: Renato Paiva, do Botafogo; Fernando Seabra, do Bragantino; Léo Condé, do Ceará; e Leonardo Jardim, do Cruzeiro.

Goleiros (3)

Fábio Matías (Juventude)

Pedro Caixinha (Santos)

Rogério Ceni (Bahia)

Zagueiros (4)

Fábio Carille (Vasco)

Gustavo Quinteros (Grêmio)

Juan Pablo Vojvoda (Fortaleza)

Mano Menezes (Fluminense)

Laterais (3)

Abel Ferreira (Palmeiras)

Filipe Luís (Flamengo)

Roger Machado (Inter)

Meias (4)

Cuca (Atlético-MG)

Luis Zubeldía (São Paulo)

Rafael Guanaes (Mirassol)

Thiago Carpini (Vitória)

Atacantes (2)

Pepa (Sport)

Ramón Díaz (Corinthians)

