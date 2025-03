O Rio Grande contra o Brasil: depois de 35 anos, times gaúchos voltam a ser os únicos do Sul do país no Campeonato Brasileiro 

Bola vai rolar no Brasileirão por quase nove meses em 2025.

Estamos prestes a completar 190 anos da Revolução Farroupilha . Lá em setembro de 1835, indignados com os altos impostos cobrados pela Coroa, que diminuíam a capacidade de concorrência dos produtos locais, especialmente o charque.

Um grupo de gaúchos, então, insurgiu-se contra o governo imperial, sediado no Rio de Janeiro, e iniciou um longa guerra que duraria 10 anos.

Quase dois séculos depois, o Rio Grande do Sul volta a estar só contra o Brasil . Mas agora por motivos bem mais leves e nada belicosos. É só futebol e no Campeonato Brasileiro .

Quase três décadas de seca

O peso em 2025 é ainda maior: Grêmio , Inter e Juventude serão os únicos times do Sul do país na competição. Nenhum paranaense ou catarinense para duelarmos em clássicos regionais ou para poucas distâncias percorridas.

*As distâncias são rodoviárias . Em muitos casos, o Juventude precisa utilizar o Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, para deslocamentos. E isto, aumenta a distância em pelo menos 230 quilômetros por vez.

De 18 para apenas três

O Brasileirão foi criado pela então CBD — Confederação Brasileira de Desportos — em 1971. Na primeira edição , a dupla Gre-Nal esteve presente junto do Coritiba, representando o Paraná. Eram 20 times de oito Estados .

A organização foi "inchando" a disputa e fez com que o Campeonato Brasileiro chegasse a inacreditáveis 94 clubes em 1979, sendo 18 dos três Estados do Sul.

São Paulo, de Rio Grande (de branco), no Brasileirão de 1979.

Brasileirão de 1979

94 participantes — 18 da Região Sul

Rio Grande do Sul (7): Brasil de Pelotas, Caxias, Grêmio, Inter, Juventude, Novo Hamburgo e São Paulo de Rio Grande.

Presença constante

A presença dos times sulistas no Campeonato Brasileiro sempre foi rotineira.

Ainda antes de 1971, quando a disputa se chamava Taça Brasil ou Torneio Roberto Gomes Pedrosa , o Robertão, entre 1959 e 1970, o Rio Grande do Sul nunca se ausentou.

E sempre teve a companhia de um paranaense ou um catarinense . A exceção foi em 1990 e que em 2025 se repete: só gaúchos na elite do futebol nacional.

