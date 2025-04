Corinthians usa reservas após título estadual e arranca empate com o Bahia em Salvador

De ressaca pela conquista muito celebrada do Paulistão, o Corinthians usou reservas em Salvador, e arrancou no fim um empate com o Bahia na estreia do Brasileirão. O lateral Gilberto fez o gol que ia dando até perto dos acréscimos o triunfo ao time baiano, mas o centroavante espanhol Héctor Hernández usou a cabeça para empatar e definir o resultado na Fonte Nova.