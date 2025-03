Colunistas opinam: qual deve ser o time titular do Inter para a estreia no Brasileirão?

Bruno Henrique e Wesley podem ser titulares contra o Flamengo. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

Na semana de começo do Brasileirão, Roger Machado tem algumas dúvidas para definir qual time entrará em campo no Maracanã, contra o Flamengo, às 21h de sábado (29).

Entre retornos, lesões e reforços, a equipe tem interrogações do gol à ponta esquerda, literalmente.

Pedimos que colunistas de Zero Hora opinassem sobre quais 11 deveriam ser escolhidos por Roger para iniciar a partida.

Vaguinha

Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique; Vitinho, Alan Patrick e Wesley; Valencia

— Wesley foi o principal jogador do time do ano passado, acredito no potencial dele, decide jogos. Tem crédito pelo que fez em 2024. Não tem como tirar Valencia depois do golaço na final do Gauchão e do momento na seleção do Equador. Roger precisa ter sabedoria para aproveitar isso, e também Borré, inclusive na sequência de jogos que vêm por aí.

Diogo Olivier

Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Fernando e Bruno Henrique; Vitinho, Alan Patrick e Wesley; Borré.

— Rochet, pela hierarquia e pelo que jogou contra a Argentina, é indiscutível. Quando tiver de volta Gabriel Carvalho ou Tabata, o ideal é um destes no lugar de Vitinho. Por fim, a escolha mais difícil, pelos últimos gols de Valencia: Borré, por ser mais participativo. Como marcar alto com Alan Patrick e Valencia? Contra o Flamengo, sem todos ajudarem na fase defensiva, nada feito. Ah, Juninho por que Rogel contra a velocidade do Flamengo é suicídio.

Diori Vasconcelos

Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Fernando e Bruno Henrique; Vitinho, Alan Patrick e Wesley; Valencia

— Juninho veio para ser o jogador que tem a característica que o Victor Gabriel, inesperadamente, entregou. Rogel e Clayton Sampaio não conseguem. No ataque, sempre se discutiu entre Valencia e Borré. Valencia vive um melhor momento do que Borré, com gol na final do Gauchão e nas Eliminatórias. O campo está mostrando isso. Não significa que não possa mudar, são muitos jogos nos próximos 60 dias. Mas, agora, Borré está atrás na fila.