Estão feitas as contas. Num grupo que aparenta ser muito equilibrado e que será decidido nos detalhes, a exigência para o Inter passar de fase na Libertadores está fixada em 10 pontos .

Para chegar neste número mágico, a turma do técnico Roger Machado terá de vencer os três jogos no Beira-Rio e somar um ponto nos confrontos fora de casa.

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.