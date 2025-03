Na retomada dos treinos do Inter, Roger terá de decidir quantas mudanças precisará fazer na zaga

Victor Gabriel se lesionou no último Gre-Nal. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

Na retomada dos treinos, o Inter já sabe que terá de fazer uma alteração no time que venceu o Gauchão. Victor Gabriel teve uma lesão de grau 2 na coxa direita e desfalca a equipe por pelo menos três semanas.

É baixa confirmada para as estreias no Brasileirão e Libertadores. E, com essa ausência, cria-se um dilema para Roger Machado: escolher o parceiro de Vitão no começo das competições.

No Gre-Nal decisivo, Rogel foi quem entrou quando Victor Gabriel se lesionou. O uruguaio, em tese, está na frente da lista. É experiente, conhece o clube e foi titular em boa parte do ano passado.

Mas, com ele, é necessário fazer uma mudança no posicionamento de Vitão. Ele sai do lado direito, onde atua com Victor Gabriel, e vai para a esquerda. Como há tempo para treinar, não é nada impossível. No Gre-Nal, foi o único momento de instabilidade da defesa.

Reforço pode pegar a vaga

Para não deslocar Vitão, a alternativa de Roger é escalar Juninho. Recém contratado, o zagueiro tem preferência por atuar do lado esquerdo até mesmo por ser canhoto. Ele ainda não estreou, o que impede de ter um maior entrosamento com o outro titular. Mas há tempo para ajustar posicionamentos se essa for a opção.

— Quando a gente conhece o treinador e ele conhece o nosso trabalho, a adaptação acaba sendo mais rápida. A comissão é excepcional. Conversei com os atletas, Vitão destacou a força do grupo e o momento crescente da equipe. No dia a dia, o grupo está me dando todo o suporte — revelou Juninho aos canais oficiais do Inter.

Ainda corre por fora Kaíque Rocha. Recontratado no início do ano, o defensor só esteve em campo por 14 minutos, na vitória sobre o Brasil de Pelotas por 3 a 0. Além dele, há ainda Clayton Sampaio, que jogou menos de meia hora na estreia diante do Guarany, em Bagé, na estreia da competição. O zagueiro teve uma lesão no calcanhar e ainda não conseguiu retornar.

Mas mesmo quem não for escolhido nesse primeiro momento precisa estar preparado. Com 19 jogos em 64 dias, a tendência é de que todos recebam oportunidade em algum momento.