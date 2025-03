Presidente colorado assiste a jogo da Seleção e visita Borré: "Entregará uma camisa do Inter para Raphinha"

Alessandro Barcellos ganhou a camisa de Borré. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

O presidente do Inter, Alessandro Barcellos, foi atração na concentração da Colômbia, na manhã desta quinta (20), em Brasília.

Convidado pela CBF para assistir ao jogo da Seleção, o dirigente colorado visitou o atacante Rafael Borré e entregou ao jogador uma camisa oficial do clube, que será presenteada ao meia-atacante Raphinha, gaúcho de Porto Alegre.

Colorados na Colômbia

— Conversei com o Borré. Um papo rápido para não tirar a concentração dele do jogo. Ele me pediu e vai entregar uma camisa do Inter para o Raphinha, que tem uma identificação forte com o Inter, e já nos visitou no Beira-Rio, acompanhando jogos do clube. Então vamos retribuir esse gesto, presenteado este atleta que vem se destacando em nível mundial na nossa Seleção — disse o presidente colorado à reportagem de Zero Hora na capital federal.

Barcellos exaltou a presença de Borré e de Johan Carbonero na seleção da Colômbia, mas garantiu que irá torcer por uma vitória do Brasil. Porém, se possível, com gols dos atletas colorados.

— Será um jogo bacana, com dois jogadores do Inter do lado colombiano. Esse é um jogo que mexe com duas emoções, mas o coração é brasileiro. Quem sabe uma vitória do Brasil, com um gol do Borré e um gol do Carbonero? Assim estaria de bom tamanho — brincou.

Centroavante Borré em ação pela Colômbia. ARIC BECKER / AFP

Presente especial

Ao final do encontro no hotel da Colômbia, Barcellos foi presenteado por Borré com uma camiseta da seleção colombiana, um modelo alternativo preto e vermelho, com o número 19 e o nome do atacante do Inter às costas.

Após a conquista do título gaúcho no domingo (15), o presidente colorado viajou na segunda (16) de manhã ao Paraguai, para acompanhar o sorteio da Libertadores, e depois foi ao Rio de Janeiro para uma reunião com a Rede Globo, que recentemente renovou o contrato de transmissão dos jogos do Inter do Brasileirão. De lá, o presidente rumou para Brasília nesta quarta (19).

— A gente veio a convite do presidente da CBF para acompanhar esse jogo das Eliminatórias, pela primeira vez nos últimos anos. E aproveitamos a semana para fazer algumas agendas institucionais. Tivemos o sorteio da Conmebol e depois um evento importante na Rede Globo, onde se comemorou uma renovação de uma parceria importante para os próximos cinco anos — finalizou.