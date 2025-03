Como a imprensa uruguaia avaliou o retorno de Rochet contra a Argentina

Rochet voltou a atuar após quase quatro meses afastado por lesão Eitan ABRAMOVICH / AFP

Elogiado pelo técnico Marcelo Bielsa, Sergio Rochet foi um dos destaques na derrota do Uruguai para a Argentina, por 1 a 0, pelas Eliminatórias. O goleiro do Inter ainda não havia atuado em 2025 por conta de uma tendinose no joelho esquerdo.

A imprensa uruguaia fez considerações positivas sobre o retorno do goleiro. Mesmo com a derrota da seleção, Rochet precisou fazer defesas importantes para segurar o ataque argentino.

O jornal Ovación, ao descrever a atuação do time de Bielsa, escreveu sobre o desempenho do goleiro colorado.

"Sergio Rochet foi o destaque da Celeste no segundo tempo. Teve uma intervenção importante contra Giuliano Simeone e duas contra Thiago Almada antes do gol, no qual não teve o que fazer", escreveu o jornal.

O periódico uruguaio também fez sua cotação. Especificamente sobre o goleiro, a avaliação também foi positiva, ainda que tenha ressalvas sobre o jogo com os pés.

"Defendeu bem um chute de Enzo Fernández e outro de Giuliano Simeone. Não esteve refinado no jogo com pés. No segundo tempo, cresceu e teve três defesas decisivas. Não teve nada o que fazer no gol de Thiago Almada".