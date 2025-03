Inter debate valorização de Roger Machado após o título do Gauchão

Roger Machado tem aproveitamento de 67,5% no comando do clube. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

Os primeiros oito meses de Roger Machado no Beira-Rio agradam pelo rendimento da equipe e também pelo trabalho desempenhado. Com isso, o Inter já debate internamente e deverá oferecer ao treinador uma valorização salarial nos próximos dias. A renovação contratual até o final de 2026 também é cogitada nos bastidores.

Além da conquista do Gauchão, vencido de forma invicta, quebrando um retrospecto de oito anos, o clube conseguiu chegar à fase de grupos da Libertadores, no último Brasileirão, com uma campanha de recuperação na competição.

Os resultados incentivam os dirigentes para compor uma nova proposta ao profissional de 50 anos.

Comprometimento com o projeto

Outros elogios feitos a Roger envolvem o comprometimento dele com o projeto colorado. Nas raras folgas, ele costuma ir ao CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, para acompanhar as categorias de base, visando o aproveitamento de jovens. A lapidação já surte efeito com Victor Gabriel, Luis Otávio e Ricardo Mathias sendo aproveitados entre os profissionais.

São dois os cenários analisados no Departamento de Futebol. O primeiro é conceder um aumento salarial e colocar cláusulas de renovação automática no vínculo atualizado. O segundo é já elaborar um contrato até dezembro de 2026.

Reunião deve ser agendada

Segundo apurou Zero Hora, o debate acontece internamente entre os dirigentes do Inter e uma reunião com o estafe do treinador deverá ser agendada para os próximos dias. A vontade na permanência é mútua entre as partes pela permanência.

Contratado em julho de 2024, Roger Machado acumula 38 partidas na casamata colorada. São 22 vitórias, 11 empates e cinco derrotas. O aproveitamento é de 67,5%. Caso a renovação seja confirmada, o treinador poderá ser o último do mandato do presidente Alessandro Barcellos, que tem duração até o final de 2026.

Roger no Inter

38 jogos

22 vitórias

11 empates

5 derrotas

67,5% de aproveitamento