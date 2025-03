Roger reabre disputas e pode ter formação inédita contra o Flamengo

Roger prepara Inter para estreias no Brasileirão e Libertadores. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

A Data FIFA reabre as brigas por vagas no time do Inter visando as estreias no Brasileirão e na Libertadores. Ainda que Rochet, Borré, Valencia e Carbonero estejam com suas seleções, Roger Machado trabalha opções em Porto Alegre.

Nas finais do Gauchão, o treinador optou por dar sequência aos atletas em melhores condições físicas e com ritmo de jogo, valorizando também a gestão do grupo. Com isso, Rochet, Wesley e Borré ficaram no banco de reservas nos dois Gre-Nais.

Mexidas de Roger para o confronto contra o Flamengo

A partir do jogo contra o Flamengo, no sábado (29), no Maracanã, Roger deve promover a volta do trio à titularidade. No sistema defensivo, Victor Gabriel é ausência por lesão muscular e Juninho deve ser o substituto. Outra opção seria Rogel.

No meio-campo, a disputa é por uma vaga ao lado de Fernando. Bruno Henrique não teve lesão detectada e pode seguir como titular. Mas, um velho conhecido pode retornar.

O antigo titular da posição, Thiago Maia, volta a brigar por uma vaga. Após a negociação frustrada com o Santos, o volante está reintegrado ao Inter. O jogador garantiu internamente o foco, e postula titularidade novamente.

Como Vitinho se firmou como titular na reta final da primeira fase do Gauchão enquanto Wesley e Alan Patrick estavam lesionados, a escalação do Inter para enfrentar os cariocas deve ser inédita.

Provável escalação do Inter