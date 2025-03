Roger fala sobre situação de Thiago Maia no Inter: "100% motivado e focado em nos ajudar"

Roger Machado falou com a imprensa nesta sexta. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

O Inter se prepara para o Gre-Nal que decidirá o Gauchão 2025. O clássico está marcado para este domingo (16), às 16h, no Beira-Rio. O Colorado tem a vantagem, por ter vencido o duelo de ida por 2 a 0.

A semana do clássico também teve suas polêmicas. A começar pelo julgamento do técnico Quinteros e do zagueiro Jemerson, do Grêmio, além de dirigentes dos dois clubes, que foi remarcado pelo TJD e será realizado apenas após a final.

— Eu não falei de arbitragem com os jogadores essa semana, pouco falei da questão do julgamento do treinador adversário. Para mim, tem aspectos mais importantes, que é o jogo, quem vamos colocar, a estratégia que vamos montar, como vamos sobrepor o adversário com uma vantagem importante — afirmou Roger Machado em coletiva nesta sexta (14).

Situação de Thiago Maia

O técnico do Inter também abordou a situação de Thiago Maia. O meio-campista não conseguiu concluir suas negociações com o Santos, e voltou a integrar o elenco colorado.

— Então, eu conversei com o Thiago Maia, o D'Alessandro e o Mazucco também conversaram com ele. O atleta falou com o grupo de jogadores, conversou com as principais lideranças, deu seu ponto de vista e disse que está completamente engajado, 100% motivado e focado em nos ajudar a ser campeão — completou:

— O que aconteceu, a negociação frustrada, interessava a todas as partes. Então, não acontecendo, o Thiago Maia voltou para o grupo, fez um trabalho a parte para adquirir a mínima condição de voltar para o campo e foi uma semana com trabalho intenso.

O técnico Roger busca seu primeiro título pelo Inter. Enquanto o Colorado tenta rever a taça depois de oito temporadas.