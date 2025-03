O Gre-Nal coloca ponto final em um verão infernal e em forma de oito

O octa, seja o do Grêmio ou o mantido como exclusivo pelo Inter, se acabará em si mesmo. Renan Mattos / Agencia RBS

Lá na frente, contarei para os meus netos que houve uma vez um verão no Rio Grande do Sul que foi infernal.

Pelas ondas de calor que começavam a cobrar o preço de tanto descuido com a natureza e pela demonização em massa de quem estava no caminho de Grêmio e Inter.

Ou quem os dirigentes achavam que poderia ameaçar a caminhada da Dupla na conquista pelo título gaúcho.

Tudo isso por um octa. Foi um verão, direi aos meus netos, em que o Rio Grande Sul ferveu em um debate monotemático, como sempre acontece em azul e vermelho.

O ponto final dele acontece neste domingo (16), por volta das 18h, no Beira-Rio, quando será conhecido o campeão gaúcho e o dono do octa.

Numerologia

Os chineses veneram o número oito, o usam como símbolo da prosperidade. Os gaúchos o adotaram como razão da vida. Gaúchos, aqui, leia-segremistas e colorados.

O que, convenhamos, representa 99% dos gaúchos. Por baixo. O octa virou o centro de tudo neste verão infernal aqui na ponta sul do mundo.

O Grêmio para buscá-lo e, assim, igualar a maior série de títulos de um clube, no caso o rival, em 106 anos de vida do Gauchão.

O Inter, para conservá-lo como exclusivo e para acabar com uma seca de oito anos sem conquistar um título. Olha o oito outra vez aparecendo no cenário do pampa. Viramos uma versão chinesa de bombacha nessa relação com o oito.

Novos tempos

Tomara que, assim como para os chineses, o oito traga prosperidade, fortuna, novos tempos. Do que duvido, infelizmente.

O octa, seja o do Grêmio ou o mantido como exclusivo pelo Inter, se acabará em si mesmo. Passamos esses primeiros dois meses e meio numa bolha Gre-Nal, barulhenta, e isso me preocupa.

Realidade

Ali na frente, encararemos a realidade do Brasileirão, da Libertadores, da Copa do Brasil e da Sul-Americana com os melhores nela.

Tudo o que foi discutido e peleado, ultrapassando alguns limites, veremos, ganhará ponto final. É assim todos os anos, quando os Estaduais parecem ser o fim de tudo – e eles são apenas o começo de uma temporada longa e desafiadora. Será que estamos prontos para ela?

