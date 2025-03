Inter x Grêmio: tudo sobre o jogo da final do Gauchão. Montagem sobre fotos de Ricardo Duarte/Inter e Lucas Uebel/Grêmio / Divulgação

O confronto entre Inter x Grêmio, válido pela final do Gauchão, será às 16h deste domingo (16). A partida ocorre no Beira-Rio, em Porto Alegre.

O Gre-Nal de ida terminou com vitória colorada por 2 a 0. Portanto, agora, o Inter pode até perder por um gol de diferença que será campeão.

Ao Tricolor resta o triunfo por dois gols de diferença para levar aos pênaltis ou por três gols ou mais para ser campeão no tempo normal.

Escalações para Inter x Grêmio

Inter: Anthoni; Aguirre, Vitão e Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Vitinho, Alan Patrick e Carbonero (Wesley); Valencia (Borré). Técnico: Roger Machado.

Grêmio: Tiago Volpi; João Pedro (João Lucas), Jemerson e Wagner Leonardo e Lucas Esteves (Luan Cândido); Villasanti e Camilo (Edenílson); Cristian Oliveira, Monsalve e Amuzu; Braithwaite (Arezo). Técnico: Gustavo Quinteros.

Arbitragem para Inter x Grêmio

Ainda não divulgada.

Onde assistir a Inter x Grêmio

A RBS TV, o Premiere e o SporTV 3 anunciam a transmissão.

GZH acompanha o jogo em tempo real

acompanha o jogo em ; Siga a narração torcedora em GZH ( App Store e Google Play ) — saiba como selecionar seu time clicando aqui ;

e ) — saiba como selecionar seu time A Jornada Digital da Gaúcha começa às 13h;

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 15h ;

; O Gaúcha Sports Bar exibe a partida.

Como chegam Inter e Grêmio

Inter

O técnico Roger Machado não tem novas baixas para o clássico Gre-Nal. A expectativa, então, é de que o Colorado tenha a mesma base do jogo de ida, no tradicional 4-2-3-1, com Alan Patrick de meia, Carbonero e Vitinho nas pontas e Enner Valencia ou Rafael Borré como centroavante.

O goleiro Rochet, já à disposição, deve seguir como opção no banco de reservas. Anthoni, que disputou todo o Gauchão, será mantido no time.

Grêmio

O Tricolor vem de classificação nos pênaltis na Copa do Brasil. O time de Gustavo Quinteros pode ter mudanças para o clássico Gre-Nal. A expectativa é que Jemerson e Amuzu ganhem as vagas de Gustavo Martins e Pavon entre os titulares.

O técnico Gustavo Quinteros, como não será julgado pelo TJD antes do clássico, poderá comandar a equipe à beira do gramado.

Ingressos para Inter x Grêmio

Todos os ingressos já estão esgotados.

Os torcedores devem ter cuidado redobrado com sites falsos e com a ação de cambistas no entorno do estádio.

Os portões serão abertos três horas antes do início da partida. Chegue cedo para evitar filas e atrasos na entrada ao estádio.

De 0 a 4 anos: a entrada é gratuita, devendo estar acompanhada pelo responsável. Estão dispensados de confirmar presença.

Sócio coloradinho de 5 a 11 anos: As pulseiras de acesso só serão entregues às crianças sócias que realizaram Check-in para o clássico.

Ingresso solidário: quem adquiriu precisa levar 1kg de alimento não perecível e entregar no acesso.

Bilheteria física aberta somente para troca de vouchers, sexta e sábado das 10h às 17h e domingo a partir das 10h até o final do primeiro tempo.

Crianças: De 0 a 4 anos: isentas desde que sentadas no colo (em todos os setores), respeitando o limite de ocupação. Obrigatório apresentar documento oficial da criança e responsável.

