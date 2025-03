Reunião na CBF mostra Libra e LFU unidas e aponta para a Liga Única

Dirigentes se encontraram nesta quarta, na sede da CBF. Rafael Ribeiro / CBF/Divulgação

Como diz o ditado, antes tarde do que mais tarde. Os clubes se deram conta do erro gigantesco cometido lá em 2022, quando racharam em dois blocos e perderam a chance de criar uma Liga Única já para negociar este ciclo do contrato de TV que começa neste ano.

Perceberam agora que rasgaram dinheiro e aprenderam. Os movimentos recentes mostram Libra e Liga Forte União caminhando na mesma direção e discutindo com maturidade temas de interesse de ambos. Primeiro, foram os direitos internacioinais do Brasileirão para o ciclo 20205/2029. Depois, veio a ida ao mercado em conjunto para negociar os direitos da Série B.

Nesta quarta-feira (12), no Rio, veio mais uma prova de que as arestas foram aparadas e tudo se encaminha para, ali adiante, ser criada a Liga Única. Em reunião convocada pelo Flamengo, os representantes dos clubes da Série A dividiram a mesa para alinhar o discurso que seria levado ao Conselho Técnico do Brasileirão, convocado nesta quarta-feira, pela CBF.

O Conselho serve para que a CBF defina o regulamento do Brasileirão. Mas a Libra e a LFU aproveitaram o fato de estarem todos à mesa com Ednaldo Rodrigues para abrir discussão sobre pontos importantes. O primeiro deles foi sobre o aumento da autonomia do Conselho Nacional de Clubes, órgão criado pela CBF com cinco representantes e que trata dos interesses dos clubes, que abordará temas como os interesses comerciais dos clubes nas receitas geradas pelo Brasileirão.

O segundo ponto foi a criação de sistema de Fair Play Financeiro, que será, além de regulação, meio para tornar mais saudáveis as contas dos clubes. O terceiro ponto levado foi a adoção de grama natural como piso padrão para as Séries A e B.

O fortalecimento do Conselho Nacional de Clubes pode ser entendido como o embrião da Liga Única. Os clubes chegaram ao Conselho Técnico com a nova formação definida. Pela LFU, as permanências de Fortaleza e Inter foram definidas de forma unânime e foi feita a indicação do Vasco para ocupar a cadeira que era do Fluminense.