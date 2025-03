Um Inter maduro sobra na Arena e fica perto de sair de oito anos de sombras

Carbonero abriu o placar para o Inter. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter venceu o Grêmio com autoridade na Arena, abriu vantagem de 2 a 0 no confronto e está a um passo de sair da escuridão de oito anos sem gritar "É campeão". A vitória diante de 50 mil gremistas em estado de efervescência mostrou um time maduro, consciente do que fazer em campo e com um nível de atuação acima da média. Tanto que poderia ter liquidado o confronto já na partida de ida.

Foi um fim de tarde com, pelo menos, oito destaques individuais colorados. O que mostra um processo coletivo eficiente. O que contrastou com o que foi exibido pelo Grêmio. O estágio inicial de construção ficou evidente.

Passados os 20 minutos de pressão, comuns de quem está em casa, empurrado pelo rugido da torcida, o Grêmio encontrou sua realidade, de um grupo de jogadores que ainda buscam sintonizar-se. A partir do momento em que o Inter saiu da pressão alta e conseguiu articular minimamente, os espaços apareceram.

Roger puxou para de fora para dentro seus extremas, os laterais começaram a passar zunindo, e a marcação do Grêmio desencaixou por completo. Na esquerda, Bernabei ora ia por dentro, ora ia por fora, com Carbonero flutuando.

Tudo isso fez com que Alan Patrick entrasse no jogo. Até ali, a bola apenas passava pelo alto, para disputas de Enner com os zagueiros. Com Alan no jogo, o Inter desmontou o sistema de marcação do Grêmio. No segundo, de forma estratégica, deu a bola ao Grêmio e esperou os contra-ataques. Foi quando o Grêmio teve seus melhores momentos e criou boas chances. Porém, ou parou nos bloqueios de Vitão e Vitor Gabriel, ou falhou na pontaria.

O cenário para o domingo (16), no Beira-Rio, ganha como elemento, além da desvantagem de dois gols, uma semana em que haverá para o Grêmio uma viagem ao interior de Minas, com deslocamento de ônibus de três horas. Até quarta, o Gauchão entra em segundo plano, para que se concentre no Athletic e na busca de vaga na terceira fase da Copa do Brasil. O que só aumenta a coleção de problemas que tem Gustavo Quinteros para resolver numa semana decisiva.