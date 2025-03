Roger Machado trabalha estratégia alternativa para o Gre-Nal

Fernando recuou para a defesa no segundo tempo do Gre-Nal. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O técnico do Inter, Roger Machado, trabalha pelo menos duas estratégias para o Gre-Nal decisivo de domingo (16), pela final do Gauchão.

Apesar da vantagem de 2 a 0, o time deve começar o clássico de forma ofensiva, buscando a vitória. Porém, uma estratégia alternativa, mais defensiva, também é treinada nos bastidores para a eventual necessidade de administrar o resultado para garantir o título gaúcho.

O Colorado terá a mesma base do jogo de ida, no tradicional 4-2-3-1, com Alan Patrick de meia, Carbonero e Vitinho nas pontas e Enner Valencia ou Rafael Borré como centroavante.

Já para o decorrer do jogo, em caso de necessidade, a alternativa defensiva seria recuar Fernando para formar uma linha de cinco defensores, como já foi feito na etapa final do clássico da Arena.

— No segundo tempo, em determinado momento eu abri uma linha de cinco, colocando o Fernando dentro da defesa para que a gente conseguisse controlar as amplitudes e a inversão em bola longa (do Grêmio), e a gente passou a fazer boas coberturas com o Vitão e boas coberturas com o Victor Gabriel, estancando uma vantagem territorial que o Grêmio estava tendo explicou Roger, após o triunfo colorado por 2 a 0.

Circunstâncias do jogo

Essa estratégia, segundo o treinador, permitiu que o Colorado explorasse o contra-ataque.

— Foram estratégias diferentes de primeiro e de segundo tempo que complementaram essa vitória — concluiu.

Na partida de volta, neste domingo (16), as duas estratégias estão treinadas e prontas para serem usadas a depender das circunstâncias da partida.

Porém, jogar na retranca desde o início para segurar a vantagem está totalmente descartado.

— A gente precisa saber jogar com a vantagem, mas não pela vantagem —esclareceu o treinador.