Entenda a relação entre Vini Jr. e Athletic, adversário do Grêmio na Copa do Brasil 

Empresário do astro do Real Madrid comprou 53,5% das ações da SAF do time mineiro.

Há uma ponte entre Vini Jr. e o Athletic, o rival do Grêmio nesta quarta-feira (12), pela Copa do Brasil. Uma parte desta ponte, é verdade, foi parar na Justiça de São Paulo e está inacabada.

No mês passado, o empresário do astro do Real Madrid, Thássilo Soares, comprou 53,5% das ações da SAF do Athletic.

Porém, ainda não conseguiu assumir o controle. Isso porque os italianos da Tiberis Holding, donos de 19,5% das ações, contestaram a negociação na Justiça e obtiveram liminar que a suspende.

Em reportagem, o site UOL revelou que a compra feita por Thássilo foi por meio da ALL, a empresa responsável pela gestão da carreira de Vini e que tem como sócios o empresário e o pai do jogador. Para se entender esse imbróglio, é preciso recuar no tempo.

Linha do tempo

O Athletic foi reativado em 2018, depois de 49 anos fora do profissionalismo. Em 2019, subiu para o Módulo 2, a segundona mineira. No ano seguinte, chegou à elite. No final de 2021, aprovou a criação da sua SAF.

A empresa Futbraz adquiriu 49% das ações e passou a gerir o clube. Outras duas empresas, uma construtora, e outra familiar, além da associação, compunham o quadro.

A empresa familiar entrou no negócio ao vender à SAF a pousada que hoje serve de CT. A Futbraz teve mudança de sócios, trocou a razão social em agosto para F&P Gestão Esportiva e chegou a 68,5% das ações.

Em janeiro do ano passado, um dos sócios trouxe para o negócio os italianos da Tiberis. Eles alegam ter aportado R$ 8,25 milhões, dinheiro que foi usado para montar o time que subiu à Série B.

Os italianos reclamam que tiveram, em 2024, a recusa de aporte de R$ 15 milhões e que souberam pela mídia, em janeiro, da venda para o agente de Vini.

Reclamam na Justiça que a F&P deveria ter oferecido aos outros acionistas antes de negociar com agentes externos. A Justiça entendeu que sim e, por isso, a SAF do Athletic está na Justiça.

Investimentos

A promessa da empresa do agente e do pai de Vini é de investir forte e montar um time capaz de fazer ótima campanha na Série B.

Os reforços começaram a chegar. Os volantes Andrey, ex-Vasco e Coxa, e Sandry, ex-Santos, já treinam com o técnico Roger Silva, aquele ex-centroavante do Inter e da Ponte.

Não estarão em campo contra o Grêmio. A grande esperança de Roger é Lincoln, aquele centroavante formado no Flamengo e que fez dupla com Vini Jr, que agora pode estar virando seu chefe. Ou algo próximo disso.