A final que o Grêmio tem antes da decisão do Gauchão

Será uma noite de final antes da final do Gauchão. Não há conexão entre a noite em São João del Rey nesta quarta-feira (12), e o Beira-Rio, no domingo (16). Isso porque as circunstâncias e o contexto depois da derrota no Gre-Nal na Arena fazem desta partida contra o Athletic um partida que começa e termina em si.