Contra o Athletic, Grêmio busca avançar na Copa do Brasil e retomar a confiança pelo octa gaúcho

Villasanti é uma das peças principais da equipe montada por Gustavo Quinteros. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Como fizeram os paulistas e portugueses cerca de 300 anos atrás, o Grêmio vai a São João del Rei em busca de um futuro melhor. Mas o interesse gremista passa longe do ouro que levou milhares de pessoas para a região, e que causou guerras em busca da garantia de acesso as riquezas da região.

O que Gustavo Quinteros e seus comandados buscam nesta quarta-feira (12) contra o Athletic, na viagem a Minas Gerais, é um dos bens mais valiosos para um time de futebol. O Tricolor é uma equipe atrás de identidade e entrosamento para o restante de 2025.

Depois dos investimentos feitos pela direção com a contratação dos reforços pedidos pela comissão técnica, é o momento do produto colocado em campo também começar a render o esperado. O presidente Alberto Guerra descreveu o momento do time como um eletrocardiograma, com o bom rendimento da partida de ida das semifinais contra o Juventude contrastando com os jogos seguintes.

— Perder me incomoda demais. Estamos avaliando a rota após cada partida. Mas a visão macro é que estamos contentes com o trabalho feito de modo geral. Isso demora a aparecer. Tínhamos esperança de que hoje (sábado) seria um passo à frente em relação ao que apresentamos contra o Juventude na Arena. Há jogadores que estrearam hoje (sábado), como é o caso do Luan Cândido. Outros com menos de cinco partida. Isso é avaliado. Não é normal. Não vamos nos entregar. Vamos tentar a reversão no Beira-Rio — comentou Guerra.

Com o Gauchão em situação extremamente desfavorável, será necessária uma vitória no Beira-Rio por dois gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis, o jogo da Copa do Brasil ganhou peso como uma oportunidade de recuperar a confiança no time.

Falta de unidade

Após observar a última partida de fora da Arena para cumprir a suspensão recebida pela expulsão contra Juventude, Quinteros deu ênfase nos últimos dias de treinos nas questões táticas. Um problema que ficou evidente pela falta de unidade do time na Arena. E que foi reconhecido por seu auxiliar Desábato, que comandou a equipe no Gre-Nal 445.

— Quando a gente busca um funcionamento, treinamos juntos e com um time mais sequencia, é mais fácil. São muitos jogadores novos. O funcionamento que se vê. Temos que seguir treinando para alcançar o rendimento que buscamos. E que já vimos em alguns momentos — analisou o argentino.

Capitão do time, e presença provável em campo contra o Athletic, Villasanti foi um dos jogadores a manifestar confiança na retomada dos melhores momentos da equipe.

— Agora estamos muito irritados. Só falar que estamos tristes. Pedimos desculpas. Foi um jogo muito abaixo. Tentamos recuperar no segundo tempo. Mas é difícil depois de um primeiro tempo como fizemos. Podemos reverter essa situação — afirmou.

Com tanto em jogo nesta quarta, além da classificação para a terceira fase da Copa do Brasil, a lista de relacionados deixou claro o tamanho que a partida contra o Athletic ganhou. A quatro dias de uma decisão tão importante para o clube do Gauchão, Quinteros levou o que tem de melhor para a partida pela Copa do Brasil.

Só os lesionados Rodrigo Ely, Aravena e Cuéllar seguiram em Porto Alegre para realizar tratamento. Do trio, o volante colombiano ainda tem chances de estar à disposição para o Gre-Nal.

