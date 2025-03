O valor do Gre-Nal para Gustavo Quinteros e o que ele já entendeu do futebol brasileiro

Clássico se apresenta para o argentino como um jogo que pode até definir seu prazo na Arena. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Gustavo Quinteros parece ainda sem dominar completamente a dinâmica do futebol aqui no Brasil, o país do futebol em que se joga muito e se treina pouco.

O treinador se acostumou, nas andanças pela América do Sul, com uma velocidade que, comparada com a nossa, é de cruzeiro.

O ritmo aqui é frenético. Com jogos acotovelados, mal sobra tempo para estabelecer qualquer rotina lógica de trabalho.

O que ele já entendeu, e isso ficou claro na entrevista em São João del-Rei, é que a tolerância com resultados ruins é mínima.

Não interessa a circunstância de ter recebido mais da metade do time em fevereiro e ter usufruído de apenas uma semana limpa para treinos.

A estratégia de Quinteros

O Gre-Nal se apresenta para o argentino como um jogo que pode até definir seu prazo na Arena. O que, aposto, estará longe de interferir na estratégia a ser usada no Beira-Rio.

Quinteros buscará os dois gols de vantagem para, ao menos, levar aos pênaltis. Para isso, manterá sua ideia, de um time projetado, agressivo na marcação e com busca pelo ataque desde o início.

O que só aumenta os riscos, como se tem visto nas últimas partidas. Porém, se ele quiser virar o jogo, não lhe resta outra alternativa.