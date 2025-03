São dois gols e quase oito meses de trabalho à frente do Inter neste domingo (16), no Beira-Rio . Roger evoluiu de forma consistente na construção deste seu time.

Há, é muito claro, um time ali, com os jogadores conscientes dos movimentos que precisavam fazer, processos coletivos estabelecidos, hierarquias definidas e individualidades que só crescem em um ambiente seguro.

Os times bem trabalhados e com sequência de trabalho são férteis em roteiros como esses.

O Inter está maduro para quebrar a série de oito anos sem títulos. Mas entre ele e a taça há um Gre-Nal com todas as particularidades dele e sua capacidade de ser uma Copa dentro de um campeonato.

A construção deste grupo, iniciada lá em 2022, com jogadores agregados ano após ano, encara seu grande teste , tanto técnico quanto emocional.

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.