Victor Gabriel encanta Roger Machado e se torna um dos pilares da defesa do Inter no Gauchão

Victor Gabriel em ação no Gre-Nal da Arena. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Tuntum, no interior do interior do Maranhão, é uma cidade de apenas 36 mil habitantes. O nome é uma referência ao toque dos tambores dos índios que há muito tempo por lá viveram.

Atualmente, Tuntum é o toque do coração de Victor Gabriel. Um jovem tranquilo e sereno, mas que parece um veterano vestindo a camisa do Inter.

Rápida ascensão

A temporada tem sido notável para Victor Gabriel. Ela começou no Estádio Estrela D'Alva, em Bagé, quando aos 25 minutos o zagueiro Clayton Sampaio saiu machucado.

O jogo terminou 2 a 2, com Victor Gabriel marcando o gol de empate colorado. Desde então, o garoto de apenas 20 anos encantou Roger Machado e não saiu mais do time. A prova da ascensão foi a intensidade dos elogios do treinador.

— Jogou com naturalidade, da forma que treina. É começo de temporada, prematuro afirmar que será titular — disse o técnico em 22 de janeiro.

Roger aumentou o elogio após o zagueiro realizar seu primeiro Gre-Nal, em 25 de janeiro, na Arena.

— Ele tem um tempo de bola muito bom. Além disso, tem imposição nas bolas aéreas defensiva e ofensiva — apontou.

Depois do jogo contra o Caxias, quando Victor Gabriel armou uma jogada para Bernabei servir Vitinho, que balançou as redes, Roger foi enfático sobre Victor Gabriel:

— A bola aérea dele é absurda, com bom tempo de bola e tem um pé muito bom. Está vivendo um momento importante.

Mudança de posicionamento

A perna esquerda de Victor Gabriel já era diferenciada aos 12 anos, quando se destacava nos jogos das crianças em Tuntum. De lá partiu para testes, passando por Palmeiras e Goiás até chegar no Sport, clube pelo qual estreou com apenas 16 anos.

No Inter, no ano passado, chegou ao sub-20 como lateral-esquerdo. Mas ele contou para Pablo Fernandez, então técnico da base do Inter, que também poderia ser zagueiro. Pablo informou Roger sobre isso e assim se fez um zagueiro titular para o Colorado.

— Eu falei para ele que é diferente a gente marcar pontas de 1m70cm, do que centroavantes de 1m90cm e 100kg — revelou Roger, que passou por essa mudança de posicionamento nos tempos de jogador.

Victor Gabriel marcou seu primeiro gol logo na estreia com a camisa colorada. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Números positivos

Victor Gabriel tem números positivos com a camisa colorada. São 11 jogos, com um gol em Bagé e uma assistência para Bernabei diante do Avenida.

Segundo o Sofascore, Victor Gabriel é líder em bolas recuperadas e bolas aéreas ganhas entre os zagueiros das equipes da Série A do Brasileirão.

Foram 125 bolas recuperadas e 41 duelos aéreos ganhos. Ao lado do xará Vitão, não deu chances para Braithwaite e companhia do ataque do Grêmio no último Gre-Nal.

Situação contratual

Contratado por empréstimo junto ao Sport no ano passado, Victor Gabriel pulou etapas. Seu vínculo inicial seria até 31 de janeiro de 2025, com o plano de utilizá-lo na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Entretanto, com sua ascensão ao elenco profissional, o zagueiro teve o empréstimo estendido até dezembro de 2025, em negociação que envolveu a ida de Hyoran para o clube pernambucano.

Agora, a diretoria colorada avalia acionar a opção de compra de 50% dos direitos econômicos do jogadores, estabelecida em R$ 3 milhões, para permanecer com Victor Gabriel definitivamente.