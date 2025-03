Roger vai comemorar conquista do Inter bebendo vinho: "Tenho 400 rótulos para escolher "

Roger Machado, técnico campeão gaúcho pelo Inter. André Silva / Agência RBS

Adepto do Carnaval de Porto Alegre, o técnico Roger Machado não vai curtir um samba na comemoração do título gaúcho do Inter.

Pelo contrário, o treinador colorado vai optar pelo descanso em família. Segundo ele, em entrevista no gramado do Beira-Rio, agora é hora de descansar em casa com a família.

— Me perguntaram se eu vou para o Carnaval, mas não. Quero uma boa noite de sono e tomar um vinho. A única coisa que eu não perco é meu sono. Eu preciso dormir bem. Hoje, especialmente, um pouquinho de vinho e uma boa janta. Descansar com essa conquista no peito. Tem uns 400 rótulos para escolher — disse o técnico.

Roger dividiu os louros da conquista com os jogadores colorados. Segundo ele, todos fizeram parte da construção do título.

— É a realização de um trabalho que todo mundo esteve envolvido. Os atletas estão de parabéns por terem me ajudado a chegar até aqui — disse Roger.