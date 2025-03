Inter 1x1 Grêmio: veja os gols e os melhores momentos da partida que decidiu o Gauchão

Valencia foi o responsável por abrir o placar. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Inter é campeão do Campeonato Gaúcho 2025. Após vencer o jogo da ida, na Arena, por 2 a 0, o clube conquistou a taça ao garantir um empate em 1 a 1, no Beira-Rio, neste domingo (16).

Com o título, o Colorado interrompe a sequência de sete títulos gaúchos consecutivos do Tricolor e volta a vencer o Gauchão após nove anos.

Antes, a última conquista do Inter na competição havia sido em 2016. No ano seguinte, o Novo Hamburgo foi campeão. Entre 2018 e 2024, o título ficou com o Grêmio.

Confira os melhores momentos da decisão

