Volante do Grêmio é convocado pela seleção do Paraguai

Jogador gremista fará parte do grupo que disputará dois jogos pelas Eliminatórias. Divulgação / @Albirroja

O volante Villasanti, do Grêmio, foi convocado pelo Paraguai para as duas próximas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo. O anúncio foi feito neste sábado (15).

O técnico Gustavo Alfaro convocou 27 jogadores para os duelos contra o Chile, no dia 20, e diante da Colômbia, em Barranquilla, no dia 25.

Conforme a programação, os jogadores começam a se apresentar já no domingo (16), no Paraguai.

Em função da disputa da final do Gauchão, contra o Inter, no Beira-Rio, o atleta gremista irá se juntar ao grupo posteriormente.

Mesmo com convocação, Villasanti não será desfalque para o Grêmio. O Tricolor fará sua estreia no Brasileirão no dia 29 de março, diante do Atlético-MG, na Arena.

Veja a lista de convocados da seleção do Paraguai: