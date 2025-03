Enquete "BBB 25": Gracyanne Barbosa, Daniele Hypolito e Eva, vote em quem você quer eliminar

Eva, Gracyanne Barbosa e Daniele Hypolito estão no nono paredão do "BBB 25". Divulgação / TV Globo

Daniele Hypolito, Eva e Gracyanne Barbosa disputam a preferência do público no nono paredão do BBB 25. A mais votada será eliminada nesta terça-feira (18).

Enquete do paredão do BBB 25

Zero Hora realiza uma enquete não oficial para saber a preferência do público neste paredão. A apuração funciona como um termômetro do resultado, que será conhecido na terça-feira, mas não tem relação com a votação realizada pela Globo.

Como foi a formação do paredão?

O anjo João Gabriel escolheu imunizar seu irmão, João Pedro. Depois, o líder Guilherme indicou Gracyanne Barbosa, que teve direito a um contragolpe. De acordo com a dinâmica da semana, a sister só poderia puxar para a berlinda uma das pessoas que restaram na mira do líder: João Gabriel ou Maike. Ela, então, escolheu emparedar João Gabriel.

— Não tenho motivo para votar nem no João nem no Maike, mas tenho mais afinidade com o Maike — justificou a musa fitness.

Após todos irem ao confessionário, Eva foi a mais votada pela casa. Desta vez, o segundo participante mais votado também iria ao paredão. Assim, Daniele Hypolito e Joselma ficam empatadas, com três votos cada, e o líder pernambucano optou pela ginasta.

Prova bate-volta

A disputa pela permanência contou com João Gabriel e Daniele Hypolito. A prova contava com três fases e que dependiam de sorte nas escolhas dos jogadores.

A última rodada foi um mata-mata entre os participantes, que chegaram juntos na terceira fase. Após algumas tentativas falhas, o goiano conseguiu escolher a porta premiada e comemorou a semana garantida na casa. Por isso, Daniele acabou indo parar na berlinda.

Como votar no BBB 25?

Para participar da votação, é necessário ter uma conta Globo. A criação da conta é gratuita e pode ser feita conectando as contas do Facebook ou do Gmail. Para criar sua conta, clique aqui; Para quem estiver fazendo o primeiro cadastro, um e-mail de confirmação e ativação da conta Globo é enviado; Depois, é necessário informar o número de telefone para receber um código de confirmação; Após essa etapa, basta informar o CPF para ficar apto a votar.