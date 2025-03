Daniele, Eva e Gracyanne formam o nono paredão do "BBB 25"

O nono paredão do Big Brother Brasil 25 foi formado na noite de domingo (16). O público terá de decidir entre Daniele, Eva ou Gracyanne.

Como foi a formação do paredão?

O anjo João Gabriel escolheu imunizar seu irmão, João Pedro. Depois, o líder Guilherme indicou Gracyanne Barbosa, que teve direito a um contragolpe . De acordo com a dinâmica da semana, a sister só poderia puxar para a berlinda uma das pessoas que restaram na mira do líder: João Gabriel ou Maike. Ela, então, escolheu emparedar João Gabriel.

— Não tenho motivo para votar nem no João nem no Maike, mas tenho mais afinidade com o Maike — justificou a musa fitness.