"A Viagem" será a próxima novela a ser exibida no "Vale a Pena Ver de Novo"

No ano de comemoração aos 60 anos do canal, o folhetim, que foi exibido originalmente pela Globo em 1994, retorna à programação substituindo Tieta .

A novela

Além do sucesso no Brasil, A Viagem se consagrou como um êxito ao redor do mundo com transmissões na Bolívia, Chile, Costa Rica, Equador, Honduras, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, Rússia, Uruguai e Venezuela, entre outros países.