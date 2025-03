O filmaço que reúne o diretor e o ator da minissérie "Adolescência"

Stephen Graham protagoniza "O Chef" (2021), filme dirigido por Philip Barantini. Vertigo Releasing / Divulgação

Sensação do momento, a minissérie Adolescência (2025), da Netflix, é a quarta parceria entre o diretor Philip Barantini, o ator Stephen Graham e o diretor de fotografia Matthew Lewis. E é a terceira vez que eles contam uma história usando a técnica do plano-sequência, ou seja, sem cortes entre uma cena e a outra.

Todos britânicos, Barantini, Graham e Lewis já haviam trabalhado juntos no curta-metragem Boiling Point (2019) e na sua versão expandida, O Chef (Boiling Point, 2021), um dos destaques do novo canal disponível para assinatura no Amazon Prime Video, o Filmelier. O longa concorreu em quatro categorias do Bafta — incluindo melhor filme britânico e melhor ator (Stephen Graham) — e deu origem a uma minissérie em quatro episódios da BBC, em 2023, mas essa só emprega o plano-sequência nos 11 minutos iniciais do primeiro capítulo.

Se você curte a mistura de tempero e tensão da série O Urso (2022-) e de programas como Top Chef Brasil, precisa assistir a esse filme, que foi escrito por Barantini com James Cummings e tem 94 minutos de duração.

A ideia de rodar O Chef em um único plano-sequência traduz a rotina de uma cozinha: ninguém pode parar, todos precisam estar sempre em movimento, porque o tempo corre contra. Daí o título original, ponto de fervura.

Conhecido como o Al Capone do seriado Boardwalk Empire (2010-2014), Stephen Graham brilha no papel de Andy Jones, chef de um sofisticado restaurante que acaba de ser rebaixado, de cinco estrelas para três, em uma inspeção de saúde e segurança. Simultaneamente, a gerente Beth (Alice Feetham) está preocupada com o excesso de reservas para o jantar, que inclui a presença de um astro da gastronomia, Alastair Skye (Jason Flemyng), que convidou uma renomada crítica, e uma mesa na qual haverá um pedido de casamento.

À medida que a noite avança, as tretas aumentam, tanto entre as panelas, onde se destaca a personagem Carly (Vinette Robinson) a sous-chef, quanto no salão, onde, por exemplo, uma garçonete negra é tratada com hostilidade por um cliente. O final é tão delicioso quanto amargo.

