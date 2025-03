Shori Itô em cena do documentário que ela dirigiu, "Quatro Paredes" ("Black Box Diaries", 2024). Filmelier+ / Divulgação

Há um novo canal disponível para assinatura no Amazon Prime Video, por R$ 14,90 ao mês: Filmelier+, que nasceu da experiência de quase 10 anos do Filmelier.com, um site especializado em recomendações de filmes. O primeiro lançamento inédito e exclusivo, presente no menu a partir desta terça-feira (11), é Quatro Paredes (Black Box Diaries, 2024), que concorreu ao Oscar de melhor documentário e também ao Bafta, da Academia Britânica.

O filme é dirigido e protagonizado pela jornalista japonesa Shiori Itô, que hoje tem 35 anos. Em 2017, ela tornou público o fato de ter sido estuprada por Noriyuki Yamaguchi, que era o chefe do escritório de Washington da TBS, uma grande emissora de TV no Japão. Ele também tinha proximidade com o então primeiro-ministro Shinzo Abe.

Itô firmou-se como uma pioneira japonesa do movimento #MeToo, que estava ganhando força no mundo todo na época. Quatro Paredes acompanha a luta de Itô para provar que foi vítima de violência sexual e responsabilizar seu agressor. Além das barreiras nas investigações e na Justiça, ela precisa enfrentar a repercussão negativa junto à sociedade: virou alvo de uma tempestade de ataques online, desde acusações de que ela tinha uma intenção política a críticas ao decote da camisa que estava usando em uma entrevista coletiva.

Cena do documentário indicado ao Oscar 2025 "Quatro Paredes", de Shiori Itô. Filmelier+ / Divulgação

Durante cerca de sete anos, Shiori Itô também teve de lidar com o próprio trauma do estupro. Sua angústia e suas reflexões pontuam o documentário, construído em boa parte com gravações de smartphone. Há momentos de indignação, desânimo e choro catártico (eu fui às lágrimas junto de Itô).

É assinante mas ainda não recebe minha carta semanal exclusiva? Clique aqui e se inscreva na newsletter.