Acidente com morte no estádio Mané Garrincha atrasa treino da Seleção Brasileira

Trabalho da seleção ocorreu depois do previsto por conta da morte de um homem. Rodrigo Oliveira / Agencia RBS

Um acidente fatal no Mané Garrincha atrasou em uma hora o treino da Seleção Brasileira neste sábado (22).

Pouco antes da atividade, prevista inicialmente para às 17h, um técnico de som sofreu uma descarga elétrica enquanto trabalhava no estádio e não resistiu. Por conta do ocorrido, o treino do Brasil acabou tendo o seu início adiado para às 18h.

Segundo a Arena 360, gestora do Mané Garrincha, o funcionário Renato Pena do Carmo, 32 anos, era um prestador de serviço que trabalhava como técnico de som na montagem de um evento em um espaço alugado no estádio. Ele chegou a ser atendido por uma ambulância, mas teve a sua morte confirmada pouco depois.

Leia Mais Com caras novas e sem Vini Júnior, Dorival começa a preparar Seleção para jogo contra a Argentina

"A Arena 360 manifesta seus sentimentos à família, amigos e colegas de trabalho neste momento de pesar", divulgou a gestora.