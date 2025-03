Bolívia x Uruguai: acompanhe ao jogo das Eliminatórias em tempo real

Bolívia e Uruguai se enfrentam nesta terça-feira (25), a partir das 17h, pela 14ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. A partida ocorre no Estádio Municipal El Alto, em El Alto.

Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo

Atualmente em sua 14ª rodada, as Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo seguem até setembro deste ano.

Seguindo as regras da Conmebol, as 10 equipes participantes — Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela — se enfrentam em turno e returno até lá, para decidir quem serão as seis seleções com vaga direta no Mundial de 2026.