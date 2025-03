Preso por envenenar água em Canoas perguntou a colega sobre efeitos da soda cáustica, diz delegado; veja vídeo

Caso ocorreu em empresa de uniformes no Bairro Industrial.

O homem preso suspeito de colocar soda cáustica em duas bombonas de água em uma empresa de Canoas, na Região Metropolitana, perguntou sobre os efeitos da substâncias no organismo . A informação foi repassada pelo delegado Marco Guns, da 1ª Delegacia de Polícia de Canoas, responsável por investigar o caso.

Imagens das câmeras de segurança da empresa, obtidas pela polícia, mostram o homem inserindo um líquido nos bebedouros utilizando uma caneca, no final da tarde de segunda-feira (24). No depoimento à Polícia Civil, ele disse que almejava "pregar uma peça" nos colegas de trabalho e pensou que o material se tratava de sabão líquido .

A presença de soda cáustica na água foi identificada em análises feitas na empresa depois que dois funcionários passaram mal. Nenhum deles está hospitalizado. As amostras ainda serão analisadas pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP).

Flagrante

A Polícia Civil foi acionada nesta terça após a segunda funcionária passar mal no ambiente de trabalho. O caso ocorreu na empresa Alsco Uniformes, no bairro industrial. Procurada, a empresa afirmou que não irá se manifestar.

O suspeito, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante, no local de trabalho, pelo crime de envenenamento de água potável.

De acordo com o delegado Marco Guns, ele foi encaminhado ao Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional (Nugesp). Se a prisão for homologada, o inquérito deverá ser concluído em 10 dias.